Chiều 23/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 3.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan là rất lớn, đòi hỏi tập trung cao độ, đặc biệt là với các nhiệm vụ lập pháp. Hiện có 192 nhiệm vụ lập pháp, trong đó, phần việc của Chính phủ là 171 nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Với kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8. Như vậy, thời gian chuẩn bị rất gấp, chỉ còn hơn 1 tháng. Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác. Do đó, ông đề nghị các cơ quan trình dự án luật, dự thảo nghị quyết, các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; bảo đảm thực hiện đúng quy định về gửi tài liệu.

Để chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình phiên họp tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về các dự án, nội dung thuộc chương trình kỳ họp; xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp. Ông lưu ý cần đề xuất phương thức họp trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Với kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1/3/2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.

Trước khối lượng công việc rất lớn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại kỳ họp không thường lệ.

Ông lưu ý phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không để xảy ra tình trạng hồ sơ chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành.

Các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò “gác cổng” trong công tác lập pháp, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về việc bảo đảm điều kiện trình của từng nội dung. Những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định phải kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình.

Ảnh: QH

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước. Đồng thời, ông yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách.

Ngày 1/7 tới đây, Bộ Chính trị sẽ sơ kết về chính quyền 3 cấp để đánh giá tình hình thực hiện. Từ nay đến thời điểm đó, khối lượng công việc rất nhiều. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung cân đối công việc, cân đối thời gian khoa học, hợp lý.