Trên sân Lạch Tray, trước đội chủ nhà Hải Phòng, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng HAGL tiếp tục nhận thêm một trận thua nữa tại LPBank V-League 2025/26. Thua 3 bàn không gỡ, thầy trò HLV Lê Quang Trãi tụt xuống vị trí "đội sổ" BXH.

Sau 6 vòng đấu (HAGL còn 1 trận đấu bù với CAHN), HAGL đang là đội có thành tích kém nhất V-League. Đội bóng phố Núi mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng, 3 trận hòa. Đứng ở phía trên HAGL, Thanh Hóa dù đang khủng hoảng nhưng cũng có 4 điểm, ghi 7 bàn thắng kể từ đầu mùa giải.

HAGL thua 0-3 trước Hải Phòng. Ảnh: P.T

Không chỉ bế tắc ở hàng công, hàng phòng ngự của HAGL cũng bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề. Trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 7, chỉ khoảng 3 phút, Trung Kiên cùng các đồng đội nhận liên tiếp 2 bàn thua.

Thủ thành tuyển Việt Nam thừa nhận: "Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là chơi không hay, không tốt. HAGL phải cố gắng để hướng đến những trận đấu sắp tới".

HLV Lê Quang Trãi lý giải về thành tích nghèo nàn của HAGL: "Ở trận Hải Phòng, chúng tôi mắc nhiều sai sót, và phải trả giá bằng các bàn thua.

Đối với trận thua này cũng như những trận thua trước đó đều có điểm chung là các cầu thủ để mất bóng quá dễ dàng khi đối phương gây áp lực. Tôi cho rằng HAGL cần phải cải thiện khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing tốt hơn".

Theo HLV Quang Trãi, so với các đối thủ, HAGL không có ngoại binh tốt, trong khi cầu thủ trẻ cần thời gian để trưởng thành. Mục tiêu cũng như định hướng của lãnh đạo đội bóng và Ban huấn luyện là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng đa số thi đấu chưa đạt được như mong muốn.

"Đương nhiên các cầu thủ trẻ sẽ học qua chính từ những trận thua để trưởng thành, tiến bộ dần qua những trận đấu", thuyền trưởng HAGL tin tưởng.

HAGL nếu không cải thiện được thành tích sẽ gặp nguy hiểm. Ảnh: P.T

Dù V-League mới trôi qua 7 vòng nhưng HAGL sớm được "điểm danh" cho suất xuống hạng. HLV Quang Trãi động viên tinh thần các học trò: "Chắc chắn chúng tôi phải làm việc cực lực hơn để cải thiện vị trí, cũng như là có những trận thắng đầu tiên trong thời gian sắp tới".

Tại vòng 8, HAGL được trở về sân nhà, tiếp đón đối thủ lại rất mạnh là Thể Công Viettel. Mục tiêu của đội chủ sân Pleiku là 1 điểm, nhưng với tình hình hiện tại thì quá khó để họ làm được điều này.