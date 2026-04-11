Kết quả này của TSMC cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI vẫn đang thúc đẩy ngành bán dẫn tăng trưởng mạnh, bất chấp những lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu.

TSMC vừa công bố thêm một quý doanh thu kỷ lục mới. Ảnh: Bloomberg

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, TSMC ghi nhận doanh thu đạt 1,13 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 35,6 tỷ USD), vượt dự báo của giới phân tích là 1,12 nghìn tỷ Đài tệ, theo dữ liệu tổng hợp từ LSEG. Con số này tương đương mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục mới cho công ty.

Chỉ riêng tháng 3, TSMC cũng báo cáo doanh thu đạt 415,2 tỷ Đài tệ, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu đối với các chip tiên tiến, đặc biệt phục vụ AI, vẫn tiếp tục bùng nổ.

AI trở thành động lực tăng trưởng chủ chốt

TSMC đang hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu ổn định đối với các dòng bán dẫn tiên tiến của những khách hàng lớn như Apple và Nvidia. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng tại Trung Đông cũng như những tác động tiềm tàng đến nhu cầu công nghệ.

Theo Sravan Kundojjala, chuyên gia phân tích tại SemiAnalysis, TSMC có thể vượt xa mục tiêu tăng trưởng doanh thu 30% trong năm. Ông cho rằng, dù thị trường smartphone và máy tính cá nhân chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, mảng AI của TSMC đã “gánh vác” phần lớn tăng trưởng.

Thực tế, TSMC sản xuất chip cho nhiều lĩnh vực, từ thiết bị điện tử tiêu dùng đến trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, công ty đang trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ hàng trăm tỷ USD được đổ vào hạ tầng AI trên toàn cầu. Nhu cầu đối với GPU, bộ xử lý AI và các chip chuyên dụng đã thúc đẩy mạnh hoạt động sản xuất của hãng.

Khả năng sản xuất chip tiên tiến tạo lợi thế độc quyền

TSMC thuộc nhóm rất nhỏ các công ty trên thế giới có thể sản xuất những con chip tiên tiến nhất. Điều này mang lại cho hãng lợi thế cạnh tranh vượt trội khi các công ty công nghệ lớn chạy đua phát triển phần cứng AI.

Ngoài ra, TSMC được cho là đã tăng giá đối với các dòng chip tiên tiến nhất. Theo Kundojjala, đây là yếu tố quan trọng giúp doanh thu Quý 1/2026 vượt dự báo. Ông dự đoán biên lợi nhuận gộp của TSMC trong quý đầu năm có thể đạt khoảng 64%, mức rất cao trong ngành sản xuất bán dẫn vốn có chi phí đầu tư lớn.

Một xu hướng đáng chú ý là ngày càng nhiều công ty tự thiết kế chip riêng. Các “hyperscaler” như Google đang phát triển bộ xử lý nội bộ nhằm tối ưu hóa hạ tầng AI. Trong khi đó, ARM, vốn nổi tiếng với việc cung cấp kiến trúc chip, cũng đã tung ra CPU của riêng mình.

Không chỉ các tập đoàn lớn, nhiều công ty AI như Anthropic cũng đang nghiên cứu thiết kế chip riêng, theo báo cáo của Reuters. Bên cạnh đó, hàng loạt startup cũng đang tung ra sản phẩm phục vụ lĩnh vực suy luận AI (AI inferencing), tạo nên hệ sinh thái phần cứng ngày càng đa dạng.

Dù vậy, phần lớn việc sản xuất các con chip này vẫn phải dựa vào TSMC hoặc một số đối thủ hiếm hoi như Samsung và Intel. Điều này khiến TSMC tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

(Theo CNBC)