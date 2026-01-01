Chiều 1/1/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc, các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức Lễ công bố tiếp nhận vận hành Cảng HKQT Phú Quốc.

Thiếu tướng Lê Hồng Thái - Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và ông Đào Xuân Hoạch - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã trao Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không và Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC).

Việc hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết là cơ sở để SAC chính thức vận hành Cảng HKQT Phú Quốc theo mô hình quản trị mới ngay từ ngày đầu năm 2026.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã trao Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không cho SAC.

Sân bay Phú Quốc. Ảnh: HG.

Ngày đầu vận hành theo mô hình mới cũng trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng số chuyến bay đến Cảng HKQT Phú Quốc đạt 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tăng 23% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá, sức tăng trưởng của Cảng HKQT Phú Quốc những năm gần đây đã vượt xa công suất thiết kế ban đầu (2,65 triệu khách/ năm). Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm quốc tế, nhất là khi Phú Quốc đang đứng trước những vận hội mới từ việc trở thành đặc khu và là điểm đến APEC 2027.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, thực tế này đặt ra một yêu cầu tất yếu: "Cảng Hàng không Phú Quốc cần một mô hình vận hành mới – linh hoạt, hiệu quả hơn, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến".

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Anh: HG.

Cũng trong ngày đầu năm mới, Cảng HKQT Phú Quốc chính thức triển khai thu phí không dừng ePass nhằm giải quyết bài toán ùn tắc cục bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và mang lại sự thuận tiện cho hành khách ngay từ khâu tiếp cận sân bay.