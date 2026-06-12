Thêm một cột mốc chinh phục thử thách của kỹ sư CMC Cloud

Kubernetes đang dần trở thành nền tảng cốt lõi trong các hệ thống Cloud Native hiện đại. Tuy nhiên, để vận hành ổn định các môi trường cloud, công nghệ thôi là chưa đủ. Điều quan trọng còn nằm ở năng lực của đội ngũ kỹ sư phía sau - những người trực tiếp thiết kế, vận hành và tối ưu hệ thống mỗi ngày.

Kubestronaut được xem là một trong những cột mốc chuyên môn có độ thử thách cao trong lĩnh vực Cloud Native và Kubernetes khi yêu cầu người học không chỉ nắm vững kiến thức nền tảng mà còn phải có kinh nghiệm vận hành thực tế ở nhiều khía cạnh như triển khai, bảo mật, troubleshooting và tối ưu hệ thống.

Việc đạt danh hiệu Kubestronaut là một thử thách lớn với các kỹ sư hạ tầng và Cloud, đặc biệt là các kỹ sư trẻ khi phần lớn các chứng chỉ trong hệ thống đều yêu cầu khả năng thực hành, xử lý tình huống và tư duy vận hành trong môi trường gần với production thực tế.

Với Trung, việc theo đuổi Kubestronaut bắt đầu từ mong muốn thử thách giới hạn bản thân và xây dựng một cột mốc chuyên môn rõ ràng trên con đường phát triển nghề nghiệp. Quá trình học và thực hành liên tục giúp Trung rèn luyện thêm tư duy xử lý sự cố cũng như khả năng vận hành hệ thống.

Theo Trung, để chinh phục Kubestronaut, kiến thức nền, khả năng thực hành và sự kiên trì đều là những yếu tố không thể thiếu. Đặc biệt với các chứng chỉ như CKA hay CKS, kinh nghiệm vận hành thực tế đóng vai trò rquan trọng bên cạnh kiến thức lý thuyết.

Chính môi trường vận hành Cloud thực tế tại CMC Cloud đã giúp Trung có cơ hội tiếp cận các bài toán về khả năng sẵn sàng, bảo mật, giám sát và tối ưu hạ tầng - nền tảng quan trọng để hoàn thành Kubestronaut. Việc liên tục tham gia các dự án lớn và xử lý các tình huống vận hành thực tế cũng giúp quá trình học và thực hành trở nên sát với môi trường production hơn.

Ngược lại, những kiến thức và tư duy từ Kubestronaut hiện cũng đang được Trung áp dụng trực tiếp vào quá trình thiết kế và vận hành dịch vụ Cloud tại CMC Cloud.

“Trước đây mình thường tập trung vào việc làm sao để hệ thống chạy được. Sau Kubestronaut, tư duy thay đổi thành làm sao để hệ thống vận hành an toàn, tối ưu và linh hoạt hơn, từ bảo mật, khả năng nâng cấp, rollback đến việc chủ động phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ xử lý sự cố khi xảy ra”, Trung chia sẻ.

Theo Trung, ở quy mô doanh nghiệp, nhất là các tổ chức lớn với yêu cầu kỹ thuật và bảo mật cao, tự động hoá và khả năng giám sát toàn diện là hai yếu tố cốt lõi giúp duy trì tính ổn định cho hệ sinh thái Cloud. Bên cạnh đó, việc chuẩn hoá và đảm bảo tính nhất quán trong quy trình vận hành cũng giúp giảm thiểu rủi ro đến từ thao tác thủ công và yếu tố con người.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức kỹ thuật, Kubestronaut còn giúp Trung có góc nhìn toàn diện hơn về Kubernetes và Cloud Native.

Trung cho biết, “Kubernetes không chỉ là các dòng lệnh kubectl, mà còn là cách CNI kiểm soát traffic, cách etcd đồng bộ dữ liệu hay cơ chế Reconciler Pattern vận hành phía sau. Một kỹ sư giỏi có thể sử dụng Kubernetes thành thạo, nhưng một kỹ sư xuất sắc cần hiểu bản chất hệ thống, hiểu khi nào nên và không nên sử dụng Kubernetes để phù hợp với bài toán doanh nghiệp”.

Môi trường làm việc rộng mở cơ hội ở CMC Cloud

Không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân, việc đạt danh hiệu Kubestronaut cũng cho thấy định hướng đầu tư vào chất lượng đội ngũ và năng lực vận hành nền tảng hạ tầng Cloud Native tại CMC Cloud.

Trong bối cảnh Cloud Native ngày càng trở thành nền tảng quan trọng cho hạ tầng doanh nghiệp hiện đại, việc xây dựng đội ngũ kỹ sư có khả năng vận hành thực tế, liên tục cập nhật công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành một trong những yếu tố cốt lõi để duy trì tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng của nền tảng Cloud.

Đằng sau thành quả này cũng là môi trường kỹ thuật thực chiến cùng văn hoá chia sẻ kiến thức tại CMC Cloud - nơi đội ngũ kỹ sư được trao cơ hội để phát triển, tiếp cận các bài toán hạ tầng phức tạp và liên tục nâng cao năng lực chuyên môn trong quá trình vận hành thực tế.

“Mình may mắn được làm việc trong tập thể đoàn kết, tinh thần chia sẻ, các anh chị quản lý tin tưởng và tạo điều kiện để tham gia các dự án lớn. Chính môi trường thực chiến đó giúp mình có thêm kinh nghiệm và tự tin hơn trong quá trình theo đuổi Kubestronaut”, Trung bày tỏ.

Cùng với Trung, CMC Telecom cũng ghi nhận thêm một kỹ sư khác đạt danh hiệu Kubestronaut là bạn Đinh Thị Hường - kỹ sư thuộc khối Dịch vụ Công nghệ Thông tin thuê ngoài của CMC Telecom. Việc các kỹ sư ở nhiều mảng dịch vụ khác nhau cùng chinh phục Kubestronaut không chỉ phản ánh nỗ lực học hỏi và nâng cao chuyên môn của từng cá nhân, mà còn cho thấy định hướng xây dựng đội ngũ công nghệ có năng lực vận hành Cloud Native theo chuẩn quốc tế, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong kỷ nguyên Cloud và AI.

Thuý Ngà