Tại sự kiện India AI Impact Summit, ông K. Krithivasan, CEO của Tata Consultancy Services (TCS) - công ty phần mềm đứng thứ 2 trong Top 25 công ty phần mềm hàng đầu toàn cầu 2025 khẳng định vai trò của các kỹ sư tích hợp hệ thống trở nên quan trọng khi các hệ thống ngày càng phức tạp.

Vai trò kỹ sư phần mềm đang trở nên rất khó thay thế

Nhiều nhà lãnh đạo công nghệ của các tập đoàn lớn thế giới như TCS, Infosys, Nvidia, Microsoft... đang cùng chung quan điểm AI không thể giải quyết mọi vấn đề và dự báo khi các hệ thống CNTT ngày càng phức tạp thì vai trò của kỹ sư càng trở nên khó thay thế hơn.

CEO TCS K. Krithivasan phủ nhận dự báo sẽ có sự “suy giảm đáng kể” về việc làm trong lĩnh vực phần mềm trong thời gian tới do tác động của AI. Ông là một trong số nhiều lãnh đạo đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ ngành công nghệ trị giá 283 tỷ USD của Ấn Độ.

“Vai trò của các kỹ sư tích hợp hệ thống trở nên quan trọng khi các hệ thống ngày càng phức tạp. Sẽ không có chuyện một ngày nào đó các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tự động tạo ra mã nguồn và tất cả kỹ sư đều biến mất”, ông K. Krithivasan khẳng định.

Trước đó, Chủ tịch kiêm CEO NVIDIA ông Jensen Huang cho rằng lo ngại lĩnh vực công cụ lập trình đang bị suy thoái và bị AI thay thế là hoàn toàn sai lầm: "Đây là điều phi lý nhất trên đời và thời gian sẽ chứng minh".

Theo vị CEO này, thay vì thay thế, AI đang giúp phần mềm trở nên thông minh hơn, qua đó mở rộng nhu cầu phát triển và nâng cấp hệ thống, kéo theo nhu cầu lớn hơn cho các dịch vụ CNTT. Lý do là, theo ông, AI không tồn tại độc lập mà cần phần mềm làm nền tảng để vận hành và phát huy hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo sẽ dùng các chức năng mà phần mềm cung cấp thay vì tự phát minh ra công cụ của riêng mình.

Trong khi đó, phát biểu trên OMR Podcast đầu tháng 3, CEO Microsoft Satya Nadella đưa ra một góc nhìn cân bằng hơn khi cho rằng AI đang vừa hạ thấp rào cản, vừa nâng cao tiêu chuẩn.

Ông tin rằng những tiến bộ của AI đã tạo ra một sự chuyển đổi mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cho phép những người không có nền tảng kỹ thuật vẫn có thể xây dựng ứng dụng của riêng mình thông qua các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là con đường dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp sẽ chấm dứt.

Nói cách khác, AI là một công cụ nâng cao năng suất quan trọng cho các đội ngũ lập trình viên, nhưng không phải là “giải pháp diệu kỳ” có thể giải quyết mọi vấn đề. Các nhóm và từng lập trình viên sẽ cần thay đổi để thích ứng với quy trình mới, điều chỉnh cách làm việc và liên tục nâng cao kỹ năng để khai thác hiệu quả các công cụ này.

Về tác động tới việc làm, Satya Nadella cho rằng có thể sẽ xảy ra một mức độ “dịch chuyển” nhất định, nhưng điều đó phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp và kỹ sư công nghệ trong việc tái định nghĩa vai trò và nâng cao kỹ năng. “Điều đó cũng nâng cao tiêu chuẩn về mức độ tinh vi cần có để có thể làm việc hiệu quả với các công cụ mới”, vị CEO của Microsoft cho biết.

Triển vọng dài hạn của ngành IT service trong kỷ nguyên AI

82% doanh nghiệp dự kiến tăng ngân sách công nghệ trong năm nay, với mức tăng trung bình khoảng 6%. Theo kết quả khảo sát của UBS – một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, chi tiêu cho thuê dịch vụ CNTT của doanh nghiệp toàn cầu tăng trưởng 5% so với 2025, nhưng chi tiêu cho nguồn lực IT nội bộ lại giảm 7%.

Tỷ lệ doanh nghiệp ngoài ngành CNTT tự đầu tư phát triển mô hình AI giảm mạnh, từ 43% trong năm 2024 xuống còn 24% trong năm 2025 càng khẳng định xu hướng tăng thuê ngoài dịch vụ CNTT.

Có thể thấy sự chuyển dịch về ngân sách chi tiêu công nghệ từ nội bộ sang tăng thuê ngoài mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các doanh nghiệp dịch vụ CNTT, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như xây dựng nền tảng AI, tích hợp hệ thống và vận hành các giải pháp AI.

Dữ liệu thị trường và câu chuyện thực tế của các lãnh đạo công nghệ toàn cầu đang chỉ ra một bức tranh tương lai rõ ràng sự phát triển chóng mặt của AI không làm suy yếu nhu cầu cho ngành dịch vụ CNTT, mà đang tái cấu trúc và mở rộng nó.

Khi các khách hàng gia tăng đầu tư công nghệ, chuyển dịch sang thuê ngoài và đối mặt với những bài toán phức tạp hơn trong triển khai AI, vai trò của các công ty dịch vụ CNTT càng trở nên quan trọng. Có nghĩa là, AI đang tái định vị lĩnh vực này, mang đến cơ hội tăng trưởng và dư địa phát triển lớn cho những doanh nghiệp phần mềm nhanh chuyển đổi AI.