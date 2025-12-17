Theo dự thảo nghị định, học sinh, sinh viên được giảm giá vé khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, xe buýt, tàu điện và phà. So với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung 2 loại hình được giảm giá vé là tàu điện (trên cao, ngầm) và phà.

Bộ GD-ĐT cho biết, tại các đô thị lớn hiện nay, hệ thống giao thông công cộng đã có thêm tàu điện trên cao và tàu điện ngầm, bên cạnh xe buýt. Ngoài ra, tại một số địa phương, phà vẫn là phương tiện giao thông phổ biến.

Dự thảo cũng bỏ quy định giảm giá vé khi học sinh, sinh viên sử dụng thư viện. Theo Bộ GD-ĐT, Điều 86 Luật Giáo dục chỉ quy định “Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Chính phủ”. Theo Luật Thư viện, hiện không tồn tại khái niệm “vé dịch vụ thư viện”.

Đồng thời, Luật Thư viện đã quy định quyền của người sử dụng thư viện đặc thù, theo đó trẻ em có quyền được tạo điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với lứa tuổi, cấp học tại thư viện công cộng, được miễn các khoản chi phí làm thẻ thư viện.

Học sinh, sinh viên được giảm giá vé thêm 2 loại hình giao thông công cộng. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Về học bổng khuyến khích học tập, dự thảo nghị định điều chỉnh tiêu chí xét cấp cho học sinh trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, nhằm thống nhất với cách đánh giá mới. Lý do là, việc đánh giá kết quả rèn luyện và kết quả học tập của học sinh không còn sử dụng khái niệm "hạnh kiểm" và "học lực" như trước, mà được thay bằng các mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Dự thảo cũng bổ sung cụm từ “trung bình” trước “môn chuyên” (ví dụ: “điểm trung bình môn chuyên từ 8,5 trở lên”) giúp làm rõ yêu cầu, tránh hiểu nhầm về tiêu chí xét học bổng đối với học sinh chuyên.

Với học sinh năng khiếu nghệ thuật, thể thao, dự thảo thay tiêu chí "hạnh kiểm từ loại khá" bằng "kết quả rèn luyện đạt một trong hai mức cao nhất (Khá hoặc Tốt)"; đồng thời điều chỉnh "học lực từ trung bình" thành "kết quả học tập từ mức Đạt trở lên". Theo Bộ GD-ĐT, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo khách quan, toàn diện và phù hợp với đặc thù của học sinh các trường năng khiếu.

Dự thảo nghị định nếu được thông qua và ban hành sẽ thay thế Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.