Trong thư gửi ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc, Thủ tướng viết: "Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Ca sĩ Đức Phúc giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025 với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam". Ảnh: Sputnik

Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại", Thủ tướng viết trong thư.

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Tối 20/9, tại Live Arena – trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã khép lại. Đại diện Việt Nam – ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch với màn trình diễn bùng nổ "Phù Đổng Thiên Vương".

Tiết mục dự thi của Đức Phúc tại Intervision. Video: Intervision

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Vòng chung kết diễn ra vào ngày 20/9 tại Live Arena, ngoại ô Moskva. Năm nay, có 23 quốc gia tham dự, trong đó có Việt Nam.

Ca khúc mà Đức Phúc mang đến Intervision do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy.

Bài hát truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế. Trong buổi diễn ghi hình, phần trình bày của Đức Phúc nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự độc đáo của ca khúc.

Khi bảng điểm cuối cùng hiện lên, cả Live Arena như nổ tung.

Intervision 2025 đề cao bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, thể hiện qua ngôn ngữ ca khúc, trang phục và cách dàn dựng sân khấu. Đáng chú ý, hệ thống chấm điểm của Intervision được xây dựng bởi một nhà toán học nhằm giảm thiểu yếu tố thiên vị, bảo đảm tính khách quan cho cuộc thi...