Ngày 29/7, Cục Cứu hỏa quận Hoài Nhu (Bắc Kinh) nhận được tin báo, 2 người dân địa phương mất tích khi vào núi hái dược liệu ở thị trấn Lưu Ly Miếu, theo 163.

Hai người - ông lão 73 tuổi và người phụ nữ 58 tuổi - là hàng xóm, đều bị suy giảm thính lực, thường xuyên rủ nhau lên núi tìm thảo dược.

Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, họ vào khu rừng hoang để tìm thảo dược. Do khu vực này gần như không có sóng điện thoại nên cả hai không mang theo điện thoại hay bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Đến tối, gia đình không thấy họ trở về nên lập tức trình báo.

Ngay trong đêm, lực lượng cứu hỏa điều động nhiều tổ cứu nạn phối hợp cùng cảnh sát địa phương và người dân thông thạo địa hình chia nhau lùng sục khắp khu rừng.

Hai người lớn tuổi bị lãng tai, lạc trong rừng mà không mang theo bất kì thiết bị liên lạc nào. Ảnh: Beijing News

Địa hình nơi 2 người mất tích vô cùng hiểm trở với cây cối rậm rạp, dốc cao, đường trơn trượt do mưa, tầm nhìn ban đêm hạn chế. Điều khiến lực lượng cứu hộ càng thêm lo lắng là 2 người dân đã mắc kẹt nhiều giờ, không có thức ăn, nước uống.

Các tổ tìm kiếm vừa lần theo những lối mòn, vừa liên tục gọi lớn tên của 2 người với hy vọng nhận được phản hồi.

Sau gần 17 giờ tìm kiếm liên tục, khoảng 16h48 ngày 30/7, lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng phát hiện họ trong một khu vực hẻo lánh sâu trong núi.

Lúc này, họ đã bị mắc kẹt hơn 30 giờ. May mắn cả 2 chỉ kiệt sức, mất nước và mệt lả, không bị chấn thương nghiêm trọng. Sau khi được tiếp nước, thức ăn và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi an toàn.

Đến tối 30/7, cuộc giải cứu kéo dài gần 20 giờ chính thức khép lại. Tuy nhiên, điều khiến lực lượng cứu hộ bất ngờ lại nằm ở lời giải thích sau đó của cả hai.

Phải mất 20 giờ mới có thể tìm thấy 2 người bị lạc nhưng lời giải thích sau đó khiến ai cũng ngạc nhiên. Ảnh: Beijing News

Họ cho biết trong vùng từ lâu vẫn lưu truyền quan niệm rằng, nếu lạc trong núi, khi nghe ai đó gọi đúng tên mình thì tuyệt đối không trả lời, cũng không nên nói mình đói hay khát. Theo niềm tin dân gian này, tiếng gọi có thể là "thứ gì đó" đang dụ người đi lạc.

Vì tin vào lời truyền miệng ấy, dù nhiều lần nghe rõ tiếng lực lượng cứu hộ gọi tên, họ vẫn im lặng. Thay vì đứng yên hoặc lên tiếng cầu cứu, họ chỉ cố lần theo hướng âm thanh.

Do không xác định được phương hướng, cả 2 liên tục đi lệch khỏi vị trí của các đội tìm kiếm, thậm chí nhiều lần di chuyển theo hướng ngược lại với lực lượng cứu hộ. Chính điều này khiến hai bên nhiều lần chỉ cách nhau một khoảng không xa nhưng vẫn bỏ lỡ nhau.

Sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh khuyến cáo người dân không nên tự ý vào các khu rừng, núi hoang chưa được khai thác để hái thuốc hoặc hái rau rừng, đặc biệt là người cao tuổi.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh không nên tin tuyệt đối vào những quan niệm dân gian chưa được kiểm chứng. Khi gặp sự cố ngoài thiên nhiên, việc chủ động hô hoán, trả lời lực lượng cứu hộ và làm theo hướng dẫn là yếu tố quan trọng giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm, tăng cơ hội được cứu sống.