Ngày 30/3, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Trưởng Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Giáp Đức Sơn (SN 1980, trú tại xã Lạng Giang, Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi hành hung một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang.

Đối tượng Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, vụ việc có tính chất manh động, gây bức xúc trong dư luận, đồng thời cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo Công an phường Yên Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu tập trung lực lượng, rà soát, truy xét đến cùng, nhanh chóng xác định và bắt giữ các đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Bám sát chỉ đạo, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng đã trực tiếp chỉ huy lực lượng tổ chức điều tra. Quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn do người bị hại và nhân chứng cung cấp rất ít thông tin, khiến việc nhận diện đối tượng gần như phải bắt đầu từ những dữ liệu rời rạc.

Không bỏ lọt bất kỳ manh mối nào, các trinh sát đã kiên trì dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc, rà soát địa bàn, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết. Lực lượng công an từng bước làm rõ các mối liên hệ, thu hẹp phạm vi truy xét và xác định được các nghi phạm liên quan.

Sau 10 giờ truy xét liên tục, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm. Trong đó, Giáp Đức Sơn có 3 tiền án, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng leo thang thành hành vi bạo lực nguy hiểm. Diễn biến này cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, bất chấp hậu quả, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác và trật tự, an toàn xã hội.

Việc nhanh chóng làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP Hà Nội trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần trấn an dư luận, giữ vững kỷ cương đô thị.

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; giữ bình tĩnh, kiềm chế hành vi, tránh để những va chạm nhỏ dẫn tới vi phạm pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, manh động sẽ bị xử lý nghiêm minh.