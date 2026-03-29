Chiều 29/3, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã xác định được hai đối tượng liên quan đến việc đánh nam sinh N.Q.M. (SN 2007), đồng thời mời về trụ sở để làm việc, phục vụ điều tra, làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo phản ánh của người thân, khuya 28/3 tại Hà Nội, khi đang di chuyển trên đường, nam sinh N.Q.M. bị một nhóm người đi ô tô ngược chiều chặn lại và dùng hung khí tấn công.

Theo bà T.T. (SN 1974, trú tại Quảng Ninh) – mẹ của N.Q.M. (SN 2007, sinh viên năm thứ nhất một trường đại học tại Hà Nội) – khoảng 23h15 ngày 28/3, khi con trai bà đang di chuyển trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa) thì bất ngờ gặp nhóm người đi ô tô mang biển kiểm soát 30M-627.XX, có biểu hiện đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này còn chặn đầu xe, sau đó dùng hung khí tấn công, đánh hội đồng khiến M. bị thương. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện và cần theo dõi sát sao.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.