15 ngân hàng tăng lãi suất cho vay trong tháng 4

25 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố lãi suất cho vay bình quân, mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay bình quân và huy động bình quân của tháng 4/2026.

Đáng chú ý, có ít nhất 15 ngân hàng đã tăng lãi suất cho vay bình quân so với tháng 3/2026. Một số nhà băng không công bố lãi suất cho vay bình quân tháng trước đó nên chưa thể khẳng định lãi suất công bố tháng 4 tăng hay giảm.

Có ít nhất 6 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân của tháng 4 giảm nhẹ so với tháng 3, gồm: Viet A Bank giảm 0,31 điểm phần trăm xuống 9,27%/năm; Vikki Bank giảm 0,27 điểm phần trăm xuống 7,71%/năm, BaoViet Bank giảm 0,18 điểm phần trăm xuống 7,76%/năm; LPBank giảm 0,05 điểm phần trăm xuống 8,71%/năm; BVBank giảm 0,04 điểm phần trăm xuống 10,85%/năm; MSB giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 7,57%/năm.

Trong số các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân so với tháng 3, OCB tăng 0,46 điểm phần trăm lên 10,72%/năm; TPBank tăng 0,7 điểm phần trăm lên 10,94%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 4 tại GPBank và PVcomBank cùng tăng 0,42 điểm phần trăm, lên lần lượt 10,47%/năm và 9,35%/năm.

Các ngân hàng còn lại tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 4 từ 0,03 đến 0,32 điểm phần trăm gồm: Techcombank, Agribank, VietinBank, KienLong Bank, Saigonbank, BIDV, MB, Bac A Bank, ACB...

Trong nhóm ngân hàng Big4, Vietcombank chưa công bố lãi suất cho vay bình quân của tháng 4, trong khi lãi suất cho vay bình quân tháng 3 tại nhà băng này là 6,6%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 3,2%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 4/2026 do Agribank công bố là 8,48%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng 3. Mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 1,35%/năm.

BIDV cũng tăng lãi suất cho vay bình quân, mức tăng 0,26 điểm phần trăm so với tháng 3. Chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động là 2,74%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 4 là 5,98%/năm, chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động 2,2%/năm.

So với tháng 3, lãi suất cho vay bình quân của VietinBank tăng nhẹ 0,11 điểm phần trăm nhưng đã giảm 0,09%/năm so với đầu năm.

Mức lãi suất cho vay áp dụng đối với mỗi khách hàng phụ thuộc vào mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm, chênh lệch lãi suất phải đảm bảo ngân hàng có lợi nhuận.

Một điều dễ thấy, trong 3 tháng đầu năm 2026, lãi suất huy động vốn và cho vay đều trong xu hướng tăng, sau đó từ đầu tháng 4, các NHTM đã thống nhất thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và NHNN về giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, lãi suất tháng 4 có tăng lên nhẹ cũng không khó hiểu, do có độ trễ bởi tiền cho vay ra đã huy động với lãi suất cao trước đó.

Doanh nghiệp tìm đến nguồn vốn trái phiếu

Theo NHNN, ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn khi kinh tế thế giới biến động khó lường, lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao và rủi ro địa chính trị gia tăng, tạo áp lực lên kiểm soát lạm phát và điều hành chính sách tiền tệ. Trong nước, huy động vốn tăng chậm cũng gây sức ép lên cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong bối cảnh đó, NHNN tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Cơ quan này cũng duy trì các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường tiền tệ.

Về tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao những năm gần đây đang tạo ra áp lực nhất định đối với hệ thống ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Điều này khiến áp lực thanh khoản và lãi suất có xu hướng gia tăng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam hiện ở mức cao nhất trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp (vượt 144% theo số liệu tháng 3/2026), cho thấy nền kinh tế đang phụ thuộc quá nhiều vào vốn tín dụng ngân hàng.

“Nếu tiếp tục dựa quá nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng sẽ tiềm ẩn rủi ro hệ thống và có thể gây hệ lụy cho nền kinh tế vì nguồn huy động của các ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn nhưng nhu cầu vốn của nền kinh tế lại mang tính trung và dài hạn”, NHNN lưu ý.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hoá nguồn vốn, thay vì phụ thuộc vào vốn ngân hàng.

Theo báo cáo về thị trường trái phiếu - tiền tệ của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, tháng 4/2026, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 36.235 tỷ đồng; trong đó dẫn đầu là ngân hàng và bất động sản, lần lượt chiếm tỷ trọng phát hành là 41,67% và 39,29% tổng lượng phát hành.

Lũy kế từ đầu năm, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 77.874 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất (51,11%), tiếp theo là ngân hàng (34,14%).

Lãi suất phát hành trái phiếu của một số doanh nghiệp bất động sản là 11-12%/năm.

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 4/2026 TẠI CÁC NGÂN HÀNG ĐÃ CÔNG BỐ (%/NĂM) NGÂN HÀNG LSCVBQ TĂNG/GIẢM SO VỚI THÁNG 3 CHÊNH LỆCH SO VỚI LSHĐ SCB 5,4 0 3,23 VIETINBANK 5,98 0,11 2,20 BIDV 6,61 0,26 1,56 MSB 7,57 -0,01 0,59 VIKKI BANK 7,71 -0,27 0,81 MB 7,73 0,27 2,88 EXIMBANK 7,76 0,23 1,12 BAOVIETBANK 7,76 -0,18 3,27 AGRIBANK 8,48 0,1 1,34 LPBANK 8,71 -0,05 2,61 SAIGONBANK 8,8 0,2 3,1 NCB 8,82 1,78 VCBNEO 8,83 1,94 ACB 8,9 0,32 2,22 KIENLONGBANK 9,06 0,14 2,26 VIB 9,13 0,75 3,05 VIET A BANK 9,27 -0,31 1,97 PVCOMBANK 9,35 0,42 2,32 NAM A BANK 9,52 0 3,27 HDBANK 9,6 3 TECHCOMBANK 10,3 0,03 4,3 BAC A BANK 10,41 0,29 3,57 GPBANK 10,47 0,42 2,71 OCB 10,72 0,46 4,43 BVBANK 10,85 -0,04 3,27 TPBANK 10,94 0,7 1,56