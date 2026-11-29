Tháng 10/2026, Hong Leong Bank ghi nhận chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân khách hàng cá nhân ở mức âm 0,07 điểm phần trăm, lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất huy động. Trong khi loạt ngân hàng ngoại khác áp lãi suất cho vay rất cao.

Chênh lệch lãi suất bình quân liên tục âm

Trong tháng 10, Hong Leong Bank, áp dụng mức lãi suất cho vay bình quân bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng cá nhân là 7,03%/năm, tăng 0,14 điểm phần trăm so với tháng trước.

Trong khi đó, lãi suất huy động bình quân tháng 10/2026 dành cho khách hàng cá nhân là 7,1%/năm, tăng 0,19 điểm phần trăm so với tháng 9.

Theo đó, chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân trong tháng 10 là -0,07 điểm phần trăm.

Việc lãi suất cho vay bình quân thấp hơn lãi suất huy động bình quân 0,07 điểm phần trăm cho thấy Hong Leong Bank đang ghi nhận mức chênh lệch lãi suất âm trong phân khúc khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, đây mới là chênh lệch giữa hai mức lãi suất bình quân được công bố, chưa phản ánh đầy đủ biên lợi nhuận của hoạt động cho vay. Hiệu quả kinh doanh thực tế còn phụ thuộc vào quy mô và cơ cấu tài sản sinh lãi, chi phí huy động vốn, nguồn vốn khác cũng như các chi phí dự phòng và vận hành ngân hàng.

Đây không phải lần đầu tiên Hong Leong Bank công bố mức chênh lệch lãi suất bình quân dành cho khách hàng cá nhân ở con số âm.

Chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân dành cho khách hàng cá nhân tại Hong Leong Bank ở mức âm trong các tháng 1-5 (tháng 1 âm 0,05 điểm phần trăm, tháng 2 âm 0,25 điểm phần trăm, tháng 3 âm điểm phần trăm, tháng 4 âm 0,12 điểm phần trăm, tháng 5 âm điểm phần trăm).

Riêng tháng 7 và tháng 8, chỉ tiêu này chuyển sang dương 0,01 điểm phần trăm. Đến tháng 10, chênh lệch tiếp tục âm 0,07 điểm phần trăm, sau mức âm 0,02 điểm phần trăm của tháng 9.

Trong khi đó, chênh lệch lãi suất cho vay và huy động bình quân được Hong Leong công bố cho khách hàng doanh nghiệp luôn ở mức dương, tức lãi suất cho vay bình quân luôn cao hơn so với lãi suất huy động bình quân.

Riêng tháng 10, nhà băng này công bố lãi suất cho vay và huy động bình quân dành cho khách hàng doanh nghiệp lần lượt là 7,86%/năm và 7,10%/năm; chênh lệch lãi suất là 0,76%/năm.

Đáng chú ý, về hoạt động huy động vốn, Hong Leong Bank là ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất trong số các ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 1-3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng lên tới 7,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 7%/năm.

Thậm chí, ngân hàng này còn áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt từ 20/11-5/12 khi công bố lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng lên tới 8,8%/năm, vượt xa mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do các ngân hàng nội niêm yết.

Lãi suất cho vay bình quân cao nhất 12,34%/năm

Trong số các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, CIMB Bank ghi nhận mức lãi suất cho vay bình quân cao nhất, lên tới 12,34%/năm trong kỳ công bố tháng 10 vừa qua.

Con số này còn vượt cả các ngân hàng trong nước về lãi suất cho vay bình quân cao nhất.

Một điều đáng chú ý là tại CIMB, mức chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân lên tới 7,25%/năm. Đây là mức chênh lệch lãi suất lớn nhất trên thị trường hiện nay, trong khi tại một số ngân hàng thương mại trong nước, mức chênh lệch này cũng chỉ trên 4%/năm.

Xét về lãi suất cho vay bình quân, Standard Chartered là ngân hàng có mức cao thứ hai trong nhóm ngân hàng ngoại, sau CIMB. Ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân đối với tất cả các khoản vay bằng VNĐ, không bao gồm các khoản cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, ở mức 10,58%/năm.

Trong khi đó, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân của tất cả các khoản vay bằng VNĐ và lãi suất tiền gửi bình quân của tất cả các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng bằng VNĐ tại ngân hàng này lên tới 4,46%/năm.

So với tháng 9, lãi suất cho vay bình quân do Standard Chartered công bố giảm nhẹ 0,02 điểm phần trăm, chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động giảm 0,34 điểm phần trăm.

Ở chiều ngược lại, Woori Bank là ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân thấp nhất trong số các ngân hàng ngoại tại Việt Nam, đồng thời cũng thấp hơn so với mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng nội.

Ngân hàng đến từ Hàn Quốc công bố lãi suất cho vay bình quân các khoản vay mới phát sinh trong tháng 10/2026 là 6,1%/năm, với mức chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân 1,6%/năm.

So với tháng 9, lãi suất cho vay bình quân tháng 10 tại Woori Bank tăng nhẹ 0,08 điểm phần trăm, trong khi mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động bình quân đã giảm 0,65 điểm phần trăm.

Trong khi đó, một ngân hàng khác của Hàn Quốc là Shinhan Bank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10 là 7,1%/năm, tăng 0,08 điểm phần trăm so với tháng 9.

Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân trong tháng 10 theo công bố của Shinhan Bank là 0,92%/năm, giảm 0,01 điểm phần trăm so với tháng trước.

Còn tại HSBC Việt Nam, lãi suất cho vay bình quân tháng 10 đối với các khoản vay bằng VNĐ (không bao gồm cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng) là 8,01%/năm.

Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay bằng VNĐ và lãi suất tiền gửi bình quân đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng bằng VNĐ là 2,93%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân được HSBC xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các khoản vay/tiền gửi bằng VNĐ của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại ngày cuối tháng. Đây cũng là cách xác định của một số ngân hàng hiện nay, chẳng hạn như Standard Chartered.

Tại Public Bank, ngân hàng đến từ Malaysia, lãi suất cho vay bình quân bằng VNĐ công bố cho kỳ tháng 10 là 8,43%/năm, mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động bình quân 1,96%/năm.

So với tháng 9, lãi suất cho vay bình quân theo công bố của Public Bank tăng 0,11 điểm phần trăm, trong khi chênh lệch lãi suất giảm 0,04 điểm phần trăm.

Hai ngân hàng 100% vốn ngoại tại Việt Nam khác là UOB Việt Nam và IBK Việt Nam (mới được cấp phép) không công bố thông tin về lãi suất bình quân.