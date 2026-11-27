Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/11/2026, lãi suất huy động ngân hàng ngoại cao nhất 8,8%/năm theo chương trình ưu đãi mới.

Ngân hàng ngoại tăng lãi suất

Standard Chartered, ngân hàng đến từ Vương quốc Anh, đã tăng lãi suất huy động thêm 0,1 điểm phần trăm với kỳ hạn 1-3 tháng và tăng lãi suất huy động thêm 0,5 điểm phần trăm kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng niêm yết cho sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm linh hoạt, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện ở mức 3,64%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,74%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,26%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,5%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 5%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, lãi suất ngân hàng Standard Chartered niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng là 3,89%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,99%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,25%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,51%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng là 5,25%/năm.

Tại ngân hàng Public Bank, lãi suất huy động đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-60 tháng đối với tiền gửi tại quầy. Tuy nhiên, ngân hàng lại tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-17 tháng đối với tiền gửi trực tuyến.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được niêm yết ở mức 6,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 36-60 tháng là 5,8%/năm.

Public Bank giữ nguyên lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm, đây cũng là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về niêm yết lãi suất huy động cao nhất.

Lãi suất huy động cao nhất trong khối ngân hàng ngoại phải kể đến Hong Leong Bank Việt Nam. Ngân hàng này đang mời gọi khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến với lãi suất lên đến 8,8%/năm khi gửi kỳ hạn 6 đến 12 tháng trong thời gian từ 20/11 đến ngày 5/12.

Trong khi đó, Hong Leong Bank niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao hơn từ 0,15-0,5 điểm phần trăm so với biểu lãi suất cũ. Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 1-3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng lãi suất lên tới 7,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 7%/năm.

Những ngân hàng ngoại giảm lãi suất

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng nước ngoài đã điều chỉnh giảm lãi suất kể từ cuối tháng 10. Theo biểu niêm yết lãi suất huy động của Woori Bank, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân giảm 0,5 điểm phần trăm với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 5 năm.

Theo đó, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho kỳ hạn 6-11 tháng còn 4%/năm, kỳ hạn 1 năm giảm còn 5,9%/năm, kỳ hạn 2 năm giảm còn 5,8%/năm.

Woori Bank giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 đến 5 năm xuống còn 6%/năm, đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất được ngân hàng đến từ Hàn Quốc niêm yết cho sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn.

Tuy nhiên, nhà băng này giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tích lũy cố định, với mức 4,4%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, 6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng. Lãi suất huy động cao nhất là 7,8%/năm được niêm yết cho các kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng.

Một ngân hàng khác cũng đến từ Hàn Quốc là Shinhan Bank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động từ 6 tháng đến 60 tháng. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân được ngân hàng niêm yết mới gồm: Kỳ hạn 6 đến 9 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 24 đến 60 tháng niêm yết mới tại 6,3%/năm.

Tại Ngân hàng UOB Việt Nam, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân vừa được cập nhật đầu tuần cũng giảm nhẹ 0,1-0,2 điểm phần trăm với các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Tuy nhiên, với lãi suất tiết kiệm trực tuyến, ngân hàng này lại tăng lên mức 6,6% với kỳ hạn 6-8 tháng, 6,5%/năm với kỳ hạn 9-12 tháng.

UOB giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng tại mức 4,73%/năm dành cho tiền gửi trực tuyến cũng như tại quầy.

Còn tại Ngân hàng CIMB Việt Nam, lãi suất huy động giảm từ 0,1-0,3 điểm phần trăm các kỳ hạn 9-12 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến đang được CIMB niêm yết, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng đang là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng 6,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,5%/năm.

Tại Ngân hàng HSBC, lãi suất huy động vừa được ngân hàng cập nhật ngày 26/11, nhưng mức lãi suất mới không thay đổi so với biểu lãi suất cũ ban hành từ 9/7/2026. Đây cũng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp nhất hiện nay.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 1-2 tháng được HSBC niêm yết chỉ 1%/năm, kỳ hạn 3 tháng 2,25%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng 2,75%/năm, kỳ hạn 12 tháng 3,25%/năm, kỳ hạn 18 đến 36 tháng 3,75%/năm.