Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao hơn tiết kiệm, có nơi niêm yết 9%/năm

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi đang được nhiều ngân hàng niêm yết lên tới 9%/năm, cao hơn đáng kể so với gửi tiết kiệm thông thường.

Các ngân hàng đầu bảng hút tiền qua chứng chỉ tiền gửi phải kể đến VPBank khi trả lãi tới 9%, Techcombank trả lãi là 8,8%, tại MB lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất lên đến 11,18%. Có 3/4 ngân hàng Big4 lùi phía sau cuộc đua này.

Lãi suất cho vay bình quân tăng mạnh: Có ngân hàng lên hơn 11%/năm

Lãi suất cho vay bình quân tháng 8 được một số ngân hàng công bố ở mức trên 10%/năm, cao nhất là 11,2%/năm. So với tháng trước, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận là 0,8 điểm phần trăm.

Trong số các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân, mức tăng dao động từ 0,02 đến 0,8 điểm phần trăm, bao gồm: VIB, Techcombank, Viet A Bank, LPBank, Kienlong Bank, BIDV, MB, Eximbank, ACB, Saigonbank, BVBank, Bac A Bank...

'Cha đẻ' người Việt chi 2.300 tỷ mua lại cổ phần Highlands Coffee

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation của Philippines vừa ký thỏa thuận bán 11% cổ phần chuỗi cà phê Highlands Coffee, trị giá 2.300 tỷ đồng và giảm sở hữu xuống dưới 50% sau hơn một thập kỷ nắm quyền chi phối.

Bên mua lại là Công ty cổ phần Quốc tế Việt Thái (VTI) do ông David Thái – nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee – điều hành.

Giá trị thương vụ đạt 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD), chưa bao gồm một số điều chỉnh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại chuỗi cà phê giảm từ 60% xuống 49%. Ngược lại, VTI tăng tỷ lệ nắm giữ từ 40% lên 51%, chính thức giành lại quyền kiểm soát doanh nghiệp sau hơn 10 năm chuyển giao cho đối tác ngoại.

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation của Philippines ký thỏa thuận bán 11% cổ phần chuỗi cà phê Highlands Coffee, trị giá 2.300 tỷ đồng. Nguồn: PSE

Khách VIP, cổ đông lớn, lãnh đạo ngân hàng được đưa vào dữ liệu giám sát chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Theo đó, NHNN dự kiến đưa thông tin về lãnh đạo ngân hàng, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền.

Thanh toán QR xuyên biên giới tăng mạnh, du khách giao dịch gấp 8 lần

Thanh toán xuyên biên giới qua mã QR đang tăng nhanh, với số lượng giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng 8 lần, giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Với việc Việt Nam đang mở rộng thị trường thanh toán xuyên biên giới qua mã QR, một khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc của họ để chi trả tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng hay một hộ kinh doanh; một người Việt Nam khi ra nước ngoài có thể thanh toán thuận tiện bằng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử của mình.

Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán trước 7 tuyến đường sắt

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chiều 25/9 đã chủ trì Hội nghị làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực I về kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ Thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như dự án 7 tuyến đường sắt đang triển khai, các dự án đầu tư theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án đầu tư công.

Số phận gói thầu hơn 291 tỷ ở Nghệ An sau khi lãnh đạo y tế Việt Mỹ, Thứ trưởng Thuấn bị bắt

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương cũng đang rà soát các gói thầu liên quan Công ty Việt Mỹ. Một số nội dung thuộc diện mật do liên quan quá trình kiểm tra, điều tra của cơ quan công an.

Gói thầu hơn 291 tỷ đồng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được gia hạn đến ngày 30/9/2026. Chỉ một tháng sau, lãnh đạo Công ty Việt Mỹ bị bắt trong vụ án đang được Bộ Công an điều tra.

Công ty xổ số Cần Thơ lên tiếng về việc chi tiền tỷ đi Nhật Bản, Dubai khảo sát

Hai công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ và Sóc Trăng chi hơn 2,6 tỷ đồng cho đoàn cán bộ đi khảo sát, học tập kinh nghiệm hoạt động xổ số tại một số nước châu Âu, Nhật Bản và Dubai.

Ngày 23/9, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, ký thông cáo báo chí thông tin về việc tổ chức đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài năm 2024.

Theo Công ty Xổ số Cần Thơ, việc chi tiền tỷ tổ chức đoàn đi nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm là "phù hợp, đúng đắn và đảm bảo hiệu quả".

Đề xuất bỏ phạt cộng dồn, gỡ vướng cho doanh nghiệp đóng mã số thuế

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 22/9, đại biểu Trần Thành Trọng nêu ra những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Nhiều doanh nghiệp cho hay phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng do các tờ khai chậm được tính cộng dồn khi đóng mã số thuế. Đại biểu HĐND kiến nghị TPHCM chỉ xử phạt một lần để hỗ trợ người nộp thuế.