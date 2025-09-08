Lãi suất huy động trực tuyến tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) niêm yết đang thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, theo thông tin hiển thị trên ứng dụng của nhà băng này, lãi suất thực tế còn cao hơn so với mức lãi suất được MBV niêm yết công khai.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được MBV niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm thực tế MBV trả cho người gửi tiền cao hơn từ 0,3%-0,4%/năm so với niêm yết.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thực nhận khi khách hàng gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm (cao hơn 0,4%/năm so với niêm yết); 2 tháng là 4,5%/năm (cao hơn 0,3%/năm); kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm (cao hơn 0,3%/năm).

Ngoại trừ 3 kỳ hạn nói trên, lãi suất tiền gửi thực tế các kỳ hạn còn lại không thay đổi so với lãi suất tiền gửi do MBV niêm yết.

Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng là 4,7%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ngoài MBV, chỉ có 2 ngân hàng duy trì mức lãi suất huy động này, gồm Eximbank (kỳ hạn 3-5 tháng khi mở tài khoản tiết kiệm trong hai ngày cuối tuần) và VCBNeo (kỳ hạn 5 tháng).

Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn còn lại cũng được MBV niêm yết ở mức dẫn đầu thị trường.

Hiện lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 10-11 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,8%/năm và lãi suất huy động cao nhất được MBV niêm yết cho kỳ hạn 18-36 tháng, lên đến 5,9%/năm.

MBV cùng với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm các ngân hàng chuyển giao bắt buộc là Vikki Bank, GPBank và VCBNeo, là những ngân hàng thuộc top dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động.

Vikki Bank niêm yết lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,15%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,95%/năm và kỳ hạn từ 13 tháng là 6%/năm.

Vikki Bank mới đây công bố tăng lãi suất cho người gửi tiền là khách hàng trên 80 tuổi (áp dụng từ 3/9 đến hết 30/9), khách hàng đang công tác trong lực lượng vũ trang (từ 3/9 đến hết 31/12/2025).

Tại Ngân hàng VCBNeo, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng lên đến 4,35%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3-4 tháng cũng lên đến 4,55%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 6-7 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm và kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được VCBNeo niêm yết tại 5,5%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 13-60 tháng đồng loạt được niêm yết tại 5,55%/năm.

Với GPBank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,05%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng do GPBank niêm yết là 5,65%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,75%/năm và lãi suất tiền gửi cao nhất thuộc về các kỳ hạn từ 12-36 tháng, lên đến 5,95%/năm.