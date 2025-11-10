Ngoài 5 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kể từ tháng 11, thị trường ghi nhận thêm 3 ngân hàng tăng lãi suất là Techcombank, BaoViet Bank và PVCombank.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới được Techcombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 3,95%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3%/năm lên 4,75%/năm - mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên 4,35%/năm.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng mới nhất là 5,75%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng là 5,25%/năm.

Techcombank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm, trong khi kỳ hạn 7-11 tháng được niêm yết thấp hơn ở mức 4,95%/năm.

Đây là lần tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai liên tiếp chỉ trong ít ngày, khi cuối tháng 10 vừa qua Techcombank đã tăng 0,3%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng, đồng thời tăng 0,2%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng chính thức tăng lãi suất tiền gửi sau hơn 7 tháng giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới nhất của BaoViet Bank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5%/năm lên 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 3, 4, 5 tháng cùng tăng thêm 0,1%/năm, lần lượt niêm yết tại 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm.

Tuy nhiên, BaoViet Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm và cao nhất là 5,9%/năm thuộc về kỳ hạn 13-36 tháng.

Cùng tăng lãi suất tiết kiệm còn có Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank). Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm (kể từ tháng 8/2024) nhà băng này thay đổi biểu lãi suất.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, PVCombank đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Với mức tăng này, lãi suất huy động cao nhất do PVCombank niêm yết lên đến 6,3%/năm với tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 15-36 tháng. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của các ngân hàng hiện nay.