Sau nhiều tháng giữ nguyên biểu lãi suất huy động, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa tăng lãi suất huy động trở lại. Đây là lần điều chỉnh lãi suất đầu tiên của ACB sau hơn một năm giữ nguyên, kể từ tháng 9/2024. Cùng tăng lãi suất hôm nay còn có Bac A Bank.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được ACB niêm yết, lãi suất tiết kiệm tại tất cả kỳ hạn đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm.

Nhà băng này niêm yết lãi suất tiền gửi bậc thang theo các mức tiền gửi: Dưới 200 triệu đồng; từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, lãi suất ngân hàng trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ sau khi tăng, áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng như sau: Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,8%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm so với biểu lãi suất tiền gửi nói trên.

Lãi suất huy động áp dụng với tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, từ 5 tỷ đồng trở lên lần lượt cao hơn 0,15%/năm và 0,2%/năm so với mức tiền gửi dưới 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngoài biểu lãi suất niêm yết, ACB còn áp dụng cơ chế cộng thêm lãi suất theo số dư tiền gửi: 0,1%/năm với số tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm với tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 0,2%/năm với tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên.

Điều này đồng nghĩa lãi suất huy động cao nhất có thể lên đến 5,8%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ACB.

ACB không phải là ngân hàng trả lãi suất tiền gửi cao nhất, nhưng đây lại là một trong số ít ngân hàng đang áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt, mức cao nhất lên đến 6,3%/năm nếu khách hàng gửi từ 200 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) cũng tăng lãi suất huy động, với mức tăng từ 0,2%-0,3%/năm các kỳ hạn từ 6-36 tháng, sau khi đã tăng liên tiếp gần đây. Qua đó, nhà băng này tiếp tục duy trì lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất Bac A Bank áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng giữ nguyên mức 4,55%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên 6,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,25%/năm lên 6,55%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 6,6%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 6,7%/năm.

Lãi suất huy động áp dụng với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên cao hơn 0,2%/năm so với biểu lãi suất trên.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,75%/năm và kỳ hạn 13-15 tháng là 6,8%/năm và cao nhất lên đến 6,9%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng.

Qua đó, Bac A Bank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có mức lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay, chưa kể các ngân hàng cũng áp dụng chính sách lãi suất cộng thêm hoặc lãi suất đặc biệt.

Từ đầu tháng 12, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank. Trong đó, Techcombank là ngân hàng duy nhất đã hai lần tăng lãi suất.