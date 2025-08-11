Kể từ hôm nay, 11/8/2025, lãi suất huy động trực tuyến tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đồng loạt giảm 0,1%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng nhà băng này thay đổi biểu lãi suất huy động kể từ giữa tháng 3/2025.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do ABBank áp dụng kể từ hôm nay, sau khi giảm lãi suất 0,1%/năm các kỳ hạn, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 3,1%/năm đối với tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng giảm xuống còn 3,3%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng cũng giảm xuống còn 3,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,3%/năm từ hôm nay. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi 5,4%/năm được niêm yết mới cho các kỳ hạn từ 7 – 11 tháng và kỳ hạn 13 – 15 tháng.

Lãi suất tiền gửi cao nhất do ABBank áp dụng với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 5,6%/năm, duy nhất cho kỳ hạn 12 tháng.

Các kỳ hạn còn lại từ 24 – 60 tháng, lãi suất tiết kiệm giảm xuống còn 5,3%/năm.

Trong khi giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến, ABBank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất đối với tiết kiệm tại quầy giao dịch. Do đó, lãi suất huy động tại quầy các kỳ hạn đều đang thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy vẫn được ngân hàng niêm yết mức lãi suất 3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ; 3,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 2 tháng.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng được niêm yết tại mức 3,7%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 tháng vẫn duy trì tại 5,2%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm tại quầy 5,3%/năm được ABBank duy trì cho các kỳ hạn tiền gửi từ 7 – 12 tháng và từ 13 – 18 tháng.

Hiện ABBank vẫn duy trì mức lãi suất ngân hàng 5,2%/năm cho tiền gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Ngoài ra, ABBank vốn được biết đến là ngân hàng duy trì mức “lãi suất đặc biệt” cao nhất hệ thống với 9,65%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất ưu đãi này là số dư tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Dưới mức này, lãi suất nhận về chỉ 5,3%/năm.

Trước ABBank, một số ngân hàng đã có những điều chỉnh về lãi suất huy động từ đầu tháng 8 đến nay. Trong đó, Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,4%/năm; và sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,8%/năm.

Cùng với đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm “Combo Casa” với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18 – 36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.