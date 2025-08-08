Theo số liệu từ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo qua hệ thống thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 28/7 đến 1/8, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 3,238 triệu tỷ đồng, bình quân 647.735 tỷ đồng/ngày, tăng 64.006 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 709.050 tỷ đồng, bình quân 141.810 tỷ đồng/ngày, tăng 26.876 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (93% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (4% tổng doanh số giao dịch VND).

Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 91% và 7%.

Về lãi suất bình quân đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân có xu hướng giảm mạnh ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 1,11%/năm và 0,76%/năm, xuống các mức 4,43%/năm và 4,92%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 4,29%/năm, trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,01%/năm lên mức 4,32%/năm.

Trên thị trường lãi suất huy động ngân hàng, theo biểu lãi suất trực tuyến được các ngân hàng thương mại công bố, mức cao nhất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm, do Eximbank áp dụng cho tiền gửi trực tuyến vào các ngày cuối tuần.

Đối với các ngày làm việc trong tuần, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng cao nhất là 4,35%/năm do VCBNeo công bố.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng cao nhất là 4,7%/năm, do VCBNeo, MBV và Eximbank niêm yết.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 6 tháng được niêm yết tại mức 5,65%/năm, áp dụng tại GPBank và Vikki Bank. Đây cũng là hai nhà băng niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 và 12 tháng cao nhất.

Tại GPBank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 và 12 tháng lần lượt là 5,75%/năm và 5,95%/năm.

Còn tại Vikki Bank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 và 12 tháng lần lượt là 5,65%/năm và 5,95%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 và 18 tháng cao nhất đang được niêm yết bởi HDBank, lần lượt 6% và 6,1%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi cao nhất của kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm do Vikki Bank niêm yết.