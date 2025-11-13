Dù không trực tiếp tăng lãi suất huy động, một số ngân hàng, trong đó có nhóm Big4, lại đang đẩy mạnh thu hút tiền gửi thông qua các chương trình tặng lãi suất hoặc quà tặng cho người gửi tiền.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng” với hơn 3.300 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 9,7 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm từ 8 triệu đồng (kỳ hạn 6 tháng), 10 triệu đồng (kỳ hạn 9 tháng), 15 triệu đồng (kỳ hạn 12 tháng) tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng giải.

Chương trình này có 1 giải đặc biệt gồm 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng; 9 giải nhất, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 60 giải nhì, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng; 300 giải ba, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và 3.000 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Trước đó, hai ngân hàng trong nhóm Big4 cũng công bố các chương trình tặng quà “khủng” cho khách hàng gửi tiền trong tháng 10 là VietinBank và Vietcombank, cho thấy cuộc đua huy động tiền gửi cuối năm đang trở nên ngày càng quyết liệt.

Với VietinBank, khách hàng gửi tiết kiệm trong tháng 10 được ngân hàng tặng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tới 800.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 1-36 tháng, có thể nhận được quà tặng trị giá từ 50.000 đồng đến 800.000 đồng. Giá trị quà tặng tùy thuộc vào lượng tiền gửi cũng như phương thức tính lãi suất tiền gửi do khách hàng lựa chọn (lãi trả sau/trả trước/trả định kỳ).

Khách hàng gửi từ 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được VietinBank tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến cũng sẽ được VietinBank nhân đôi điểm Loyalty khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngoài ra, VietinBank cũng công bố mức lãi suất ngân hàng cao hơn từ 0,3-1%/năm so với niêm yết khi khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 1 tháng đến 10 tháng.

Với Vietcombank, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 vừa qua ngân hàng tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi cho khách hàng.

Với khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng được cấp mã dự thưởng. Trong đó, có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Các ngân hàng quy mô nhỏ cũng tăng tốc hút vốn nhàn rỗi bằng nhiều hình thức khuyến khích khác nhau. Vikki Bank, ngân hàng số thuộc hệ sinh thái HDBank, gần đây liên tục livestream vào 20h tối các ngày trong tuần để giới thiệu về những chương trình ưu đãi.

Lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này hiện lên đến 6,1%/năm, đồng thời khách hàng còn được cộng thêm lãi suất 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm trong tháng 11.

Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên tại Vikki Bank sẽ có cơ hội trúng vàng, giải đặc biệt lên đến 10 lượng.

Tính đến nay, đã có 11 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank và KienlongBank.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,4 4,55 5,8 5,85 6 6,3 BAOVIETBANK 4 4,45 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,3 4,5 5,3 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,3 5,3 5,4 5,5 MB 3,9 4,2 4,9 4,9 5,2 5,3 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 4,15 4,2 5,2 5,2 5,3 6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 6,3 SACOMBANK 4 4,2 5 5,1 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,95 4,75 5,45 4,95 5,75 5,25 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,8 4 4,8 4,8 5 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,55 5,9 5,8 6,1 6,2 VPBANK 4,3 4,4 5,3 5,3 5,5 5,5