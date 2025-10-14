Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của NCB, lãi suất sản phẩm Tiết kiệm An Phú đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, lãi suất ngân hàng lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất được NCB niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-7 tháng được NCB tăng lên 5,45%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,55%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 5,65%/năm.

Lãi suất tiết kiệm An Phú kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt tăng lên 5,7%/năm, đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do NCB niêm yết.

Lãi suất tiết kiệm của sản phẩm Tiết kiệm truyền thống cũng được NCB tăng thêm 0,1%/năm với mọi kỳ hạn tiền gửi. Theo đó, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng mới nhất là 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi của sản phẩm Tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 6-7 tháng tăng lên 5,35%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 11 tháng có lãi suất mới nhất là 5,55%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất của sản phẩm này là 5,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12-36 tháng sau khi NCB tăng lãi suất 0,1%/năm.

NCB cũng tăng lãi suất huy động đối với các sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ và Tiết kiệm rút gốc linh hoạt trực tuyến, mức tăng là 0,1%/năm với các kỳ hạn tiền gửi.

Hiện lãi suất huy động cao nhất của sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ trực tuyến là 5,6%/năm (kỳ hạn 1-5 năm), trong khi lãi suất huy động cao nhất của sản phẩm Tiết kiệm rút gốc linh hoạt là 5,5%/năm (kỳ hạn 2-10 tháng).

Đối với lãi suất huy động có kỳ hạn tại quầy, NCB tăng từ 0,1-0,2%/năm lãi suất tuỳ theo từng kỳ hạn.

Không chỉ tăng lãi suất tiền gửi thông thường, NCB cũng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi với mức tăng đồng loạt 0,1%/năm.

Hiện lãi suất chứng chỉ tiền gửi của NCB kỳ hạn 18, 24, 84 tháng lĩnh lãi định kỳ 6 tháng/lần là 6,15%/năm; kỳ hạn 24, 84 tháng lĩnh lãi định kỳ 12 tháng/lần là 6,3%/năm.

Sau khi một loạt ngân hàng tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền như một cách tăng lãi suất không chính thức, từ đầu tháng 10 đến nay, có 4 ngân hàng trong nước chính thức tăng lãi suất huy động thông qua việc điều chỉnh biểu lãi suất, gồm: GPBank, Vikki Bank, Bac A Bank và NCB.