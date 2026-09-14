Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cao nhất trong nhóm khảo sát được ghi nhận tại ACB, ở mức 7,6%/năm. Mức này được ACB áp dụng cho tiền gửi trực tuyến, trong đó đã bao gồm mức cộng thêm 0,5 điểm phần trăm lãi suất ưu đãi.

Sacombank cũng niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên mức 7,2%/năm, qua đó trở thành một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hiện nay ở kỳ hạn này.

Bac A Bank cũng thuộc nhóm này khi công bố lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 7,05%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm 7%/năm gồm LPBank, MBV và VCBNeo. Riêng MBV và VCBNeo niêm yết lãi suất ngân hàng 7%/năm cho tất cả các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng.

Phần lớn các ngân hàng trong nhóm khảo sát đang niêm yết lãi suất tiền gửi trên 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Trong đó, PGBank và Saigonbank ở mức 6,9%/năm, OCB và BVBank cùng ở mức 6,7%/năm.

Nhóm ngân hàng Big4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank cũng công bố lãi suất ngân hàng 6,6%/năm cho kỳ hạn này.

Trong khi đó, Techcombank niêm yết lãi suất 6,55%/năm, chưa bao gồm việc cộng thêm lãi suất lên tới 2 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi đầu tiên trong tháng.

Các ngân hàng BaoViet Bank, Nam A Bank áp dụng lãi suất tiết kiệm 6,4%/năm ở kỳ hạn 6 tháng. Cùng niêm yết lãi suất trên 6%/năm còn có MSB, ABBank, NCB, SHB, VPBank, TPBank, VietA Bank, Vikki Bank.

Theo Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), ngày 10/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, tăng 0,10-0,27 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần so với phiên trước, lần lượt ở mức: Kỳ hạn qua đêm 1,5%/năm; 1 tuần 3%/năm; 2 tuần 3,8%/năm và 1 tháng 5,50%/năm.

Như vậy, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã ở mức thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây, cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng USD giữ nguyên ở hầu hết các kỳ hạn, chỉ tăng 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần; giao dịch tại: kỳ hạn qua đêm 3,65%/năm; kỳ hạn 1 tuần 3,70%/năm; kỳ hạn 2 tuần 3,76%/năm, kỳ hạn 1 tháng 3,80%/năm.

Trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%/năm. Tổng cộng có 6.005,44 tỷ đồng trúng thầu ở hai kỳ hạn 7 ngày và 35 ngày, không có khối lượng trúng thầu ở các kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. Khối lượng đáo hạn là 8.583,03 tỷ đồng.

Như vậy, NHNN hút ròng 2.577,59 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên 10/9. Có 252.649,14 tỷ đồng đang lưu hành trên kênh cầm cố.