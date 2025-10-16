Vừa kết thúc chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất tiền gửi lên đến 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng MB Bank (từ 29/9 đến14/10), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi mới.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến được cộng thêm lãi suất lên tới 0,5%/năm khi tham gia chương trình.

Đây là một trong những ưu đãi khi khách hàng đăng ký trở thành hội viên MB trong thời hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Mức phí hội viên tương ứng là 90.000 đồng, 450.000 đồng và 810.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng được cộng thêm lãi suất lên đến 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng, tối đa 500 triệu đồng/sổ và cộng 0,2%/năm với các kỳ hạn còn lại, tối đa 300 triệu đồng/sổ.

Ngoài việc được cộng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng hội viên của MB còn được giảm 1% lãi suất vay thấu chi thẻ hoặc vay cầm cố sổ tiết kiệm; được giảm giá từ 10-15% khi sử dụng các dịch vụ, mua sắm tại các đơn vị do MB liên kết.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được MB niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm.

Với việc cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 1 tháng lên đến 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,1%/năm và 3 tháng là 4,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn còn lại được MB niêm yết như sau: Kỳ hạn 4-5 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,9%/năm và kỳ hạn 24-60 tháng là 5,8%/năm.

Như vậy, mức lãi suất tiền gửi cao nhất sau khi cộng thêm lãi suất tại MB là 6%/năm, áp dụng với kỳ hạn 24-60 tháng.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Thay vì tăng lãi suất huy động một cách chính thức, thời gian gần đây nhiều ngân hàng lựa chọn cách tặng thêm lãi suất hoặc tặng quà cho người gửi tiền.

Techcombank mới đây công bố cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm “Phát Lộc Online” kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Thời gian áp dụng từ 1-31/10, với số tiền gửi từ 20 triệu đồng.

Tại Vietcombank, từ ngày 25/9-31/10, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch, Vietcombank tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi cho khách hàng.

Ngoài ra, với khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng được cấp mã dự thưởng. Trong đó, có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Tại VietBank, từ 1/10 đến 31/12, ngân hàng tặng quà hiện vật và mã quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá tới 500 triệu đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 1-36 tháng.

Ngân hàng đến từ Hàn Quốc, Woori Bank, tặng thêm lãi suất tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên; đồng thời cộng thêm từ 0,2%/năm đến 1,2% cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong 3 tháng gần nhất, áp dụng với số tiền gửi từ 200 triệu đến dưới 5 tỷ đồng.

Theo thống kê từ đầu tháng 10, đã có 5 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank và VCBNeo.