Lãi suất huy động trả trước tại quầy 6,7%/năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa gia nhập nhóm ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 3/2026 khi công bố biểu lãi suất mới từ hôm nay (11/3).

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tại SHB tăng 0,4%/năm lên 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên mức 4,65%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng được SHB tăng thêm 0,4%/năm lên 6%/năm, qua đó trở thành một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 9-11 tháng tăng mạnh 0,5%/năm lên 6,1%/năm.

Đây cũng là mức tăng áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng khi SHB niêm yết 6,3%/năm cho kỳ hạn này.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng cũng được niêm yết mới tại 6,3%/năm sau khi tăng 0,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15-18 tháng tăng 0,5%/năm lên 6,5%/năm. Cũng với mức tăng này, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được niêm yết mới tại 6,6%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 36 tháng trở lên cũng được niêm yết mới tại 6,6%/năm, tăng 0,4%/năm so với lãi suất niêm yết trước đó.

SHB giữ nguyên lãi suất huy động tại quầy được duy trì từ đầu tháng 12/2025. Hiện nhà băng này niêm yết lãi suất tiết kiệm bậc thang cho tiền gửi có kỳ hạn tại quầy, theo mức tiền gửi dưới 2 tỷ và từ 2 tỷ đồng trở lên.

Đối với tài khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng đang áp dụng là: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn từ 36 tháng là 6,1%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất tiền gửi cao hơn 0,1%/năm so với biểu lãi suất trên. Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết là 6,2%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 36 tháng.

Tuy nhiên, thực tế lãi suất huy động trả trước khi gửi tiết kiệm tại quầy đã được SHB áp dụng lên đến 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng. Lãi suất huy động trả trước đối với kỳ hạn 12 tháng lên đến 6,7%/năm. Đây là các mức lãi suất được SHB áp dụng từ ngày 26/11/2025 và vẫn đang được duy trì.

SHB là ngân hàng thứ 5 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3, sau các ngân hàng: VPBank, Sacombank, VietBank và MB.

Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại

Về diễn biến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 2-6/3, lãi suất bình quân VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 4,09%/năm, 1,52%/năm và 0,15%/năm lên các mức 8,55%/năm, 7,33%/năm và 7,35%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước.

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,01%/năm và 0,03%/năm xuống các mức 3,60%/năm và 3,63%/năm.

Theo báo cáo của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 4.488.579 tỷ đồng, bình quân 897.716 tỷ đồng/ngày, giảm 144.229 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 811.228 tỷ đồng, bình quân 162.246 tỷ đồng/ngày, tăng 4.885 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (95% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (2% tổng doanh số giao dịch VND).

Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 7%.