Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 8-12/9 đạt xấp xỉ 2.704.745 tỷ đồng, bình quân 540.949 tỷ đồng/ngày, giảm 8.649 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 651.663 tỷ đồng, bình quân 130.333 tỷ đồng/ngày, giảm 2.850 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Về lãi suất bình quân, lãi suất bình quân đối với các giao dịch liên ngân hàng bằng VND có xu hướng giảm ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và một tuần cùng giảm 0,39%, lần lượt xuống 4,16%/năm và 4,36%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng USD ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và một tuần đều không đổi so với tuần trước, lần lượt giữ ở 4,29%/năm và 4,32%/năm.

Về tỷ giá, tỷ giá VND/USD tại Vietcombank niêm yết cuối ngày 16/9 với giá mua tiền mặt là 26.158 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.188 đồng/USD và bán ra 26.468 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên 15/9.

Áp lực tăng tỷ giá giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có động thái bán Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) với quy mô 1,57 tỷ USD, kỳ hạn 6 tháng (rơi đúng mùa cao điểm Tết âm lịch).

Động thái trên không chỉ kiểm tra thị trường mà còn mang theo sự kỳ vọng vào kiều hối dịp Tết Nguyên đán, giúp thị trường tự cân bằng.

Bên cạnh mặt tích cực là giảm áp lực lên tỷ giá, Công ty Chứng khoán SHS nhận định việc NHNN vẫn tập trung giữ nhịp tăng trưởng tín dụng sẽ dẫn đến tỷ giá tiếp tục xu hướng tăng.

SHS nhận định, thanh khoản VND trong các ngân hàng đang dư thừa khoảng 350.000-400.000 tỷ đồng, điều này cho thấy NHNN chọn cách điều hành thiên về cung ứng thanh khoản hơn. Với chiến lược hiện tại, dự kiến lãi suất thị trường liên ngân hàng sẽ hạ nhẹ về vùng 4,5-4,75%/năm.

Trên thị trường huy động vốn từ cư dân và doanh nghiệp, yêu cầu của NHNN là “giữ ổn định lãi suất huy động” khiến mặt bằng lãi suất ngân hàng ít biến động.

Kể từ đầu tháng 9/2025, duy nhất GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.

Hiện trên thị trường chỉ còn 2 ngân hàng duy trì mức lãi suất tiền gửi 6%, đó là HDBank với 6,1% và Vikki Bank với 6%, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng.