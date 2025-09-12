Theo thống kê từ biểu lãi suất huy động trực tuyến do các ngân hàng thương mại đang niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng và kỳ hạn 12 tháng cao nhất đều thuộc về Ngân hàng số Vikki.

Theo đó, nhà băng này niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm, mức cao nhất thị trường.

Cùng kỳ hạn 6 tháng theo hình thức tiết kiệm trực tuyến, Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về lãi suất, tương đương mức 5,6% và 5,5%/năm.

Ngoài 3 ngân hàng chuyển giao bắt buộc trên, nhóm ngân hàng dẫn đầu về lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lần lượt gồm: BaoViet Bank (5,45%/năm), VietBank (5,4%/năm), NCB (5,35%/năm), ABBank và HDBank (5,3%/năm)...

Đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường khi niêm yết 5,95%/năm.

Các ngân hàng đứng sau Vikki Bank về lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 12 tháng lần lượt gồm: MBV, VietBank và BaoViet Bank là 5,8%/năm; NCB, ABBank, HDBank, BVBank, VietBank, MSB và Saigonbank cùng niêm yết mức 5,6%/năm.

Không chỉ dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, các ngân hàng trên cũng dẫn đầu thị trường ở hầu hết các kỳ hạn còn lại về lãi suất huy động.

Trong đó, HDBank và Vikki Bank lần lượt niêm yết lãi suất 6,1%/năm và 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng.

Kể từ đầu tháng 9/2025, GPBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.