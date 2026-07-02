Bên cạnh việc lãi suất huy động âm thầm tăng trở lại, mức lãi suất thực nhận sau ưu đãi phổ biến từ 8-9%/năm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6-36 tháng, nhiều ngân hàng tiếp tục công bố các chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.

SeABank vừa công bố triển khai loạt ưu đãi dịp World Cup. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm được nhận lãi suất ưu đãi cao nhất lên tới 8,55%/năm. Ngoài ra, ngân hàng còn cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới tới 0,2 điểm phần trăm khi gửi tiền tại đây.

Trong hai ngày 1/7-2/7, VPBank triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất đến 0,4 điểm phần trăm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Mức cộng thêm lãi suất này áp dụng cho khách hàng mở mới tiền gửi tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trên VPBank NEO và là hội viên VPBank Prime.

Ngân hàng số Cake by VPBank, thuộc hệ sinh thái VPBank, cũng đang trả lãi suất tiền gửi thực tế lên đến 8,9%/năm. Đây là mức lãi suất thực trả cho người gửi tiền kỳ hạn 10-24 tháng sau khi cộng thêm lãi suất tới 1,5 điểm phần trăm.

Việc cộng thêm lãi suất tiền gửi này được nhà băng này áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng, với số tiền gửi chỉ từ 100.000 đồng trong khoảng thời gian từ 1/7-31/7.

Với mức ưu đãi trên, khách hàng gửi tiết kiệm 50 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng với lãi suất thực nhận 8,9%/năm, tổng tiền lãi thực nhận là 4.450.000 đồng.

Khách hàng gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng với lãi suất thực nhận 8,7%/năm, tổng tiền lãi thực nhận là 21.750.000 đồng.

Tuy nhiên, việc cộng thêm lãi suất tới 1,5 điểm phần trăm chỉ được áp dụng cho khách hàng cá nhân lần đầu tiên thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số Cake by VPBank và thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của chương trình.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng vừa công bố chương trình khuyến mãi lớn dành cho người gửi tiền. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng sẽ nhận thêm điểm thưởng Sun Signature trị giá 25 triệu đồng; gửi 5 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 125 triệu đồng; gửi 10 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Không cộng thêm lãi suất tiết kiệm, nhưng Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đang triển khai ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với các phần quà như áo mưa, mũ bảo hiểm, bình giữ nhiệt.

Tại HDBank, từ nay đến 15/9, khách hàng gửi tiết kiệm có cơ hội trúng từ 1 chỉ đến 16 lượng vàng SJC.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội trúng sổ tiết kiệm trị giá từ 10 đến 200 triệu đồng.