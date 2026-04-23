Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mọi sản phẩm tiền gửi tiết kiệm.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được HDBank cập nhật, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng giảm xuống 5%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 7-11 tháng thậm chí còn giảm xuống chỉ còn 4,8%/năm. Đây là mức lãi suất huy động thuộc nhóm thấp nhất thị trường hiện nay ở cùng kỳ hạn.

Cũng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ 5,3%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng còn 5,5%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất được HDBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm. Đây vẫn luôn là kỳ hạn được nhà băng này niêm yết mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn 24-36 tháng cũng đã giảm về mức 5%/năm từ hôm nay. Thậm chí, HDBank còn niêm yết lãi suất chỉ 4,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng nếu khách hàng chọn lĩnh lãi trước.

Cũng như các ngân hàng khác, trong đợt giảm lãi suất tiền gửi lần này, HDBank tiếp tục giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng với tiền gửi trực tuyến là 4,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,3%/năm.

Với mức điều chỉnh tương tự, lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được HDBank niêm yết mới nhất như sau: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,4%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với tiết kiệm tại quầy là 5,5%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24-36 tháng giảm chỉ còn 4,9%/năm.

Không chỉ giảm lãi suất tiết kiệm thông thường, HDBank còn giảm mạnh lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP.

Theo đó, lãi suất huy động theo niêm yết trước đây là 8,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, nay giảm mạnh còn 7,6%/năm.

Cũng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,7%/năm xuống còn 7,2%/năm, tương đương mức giảm 0,5 điểm phần trăm.

HDBank là ngân hàng thương mại trong nước thứ 31 giảm lãi suất sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại ngày 9/4 vừa qua. Tại cuộc họp, các ngân hàng đồng thuận sẽ giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

