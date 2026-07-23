Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng trong tháng 6/2026, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.

Mức lãi suất dao động từ 4,0-4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;

Mức lãi suất huy động dao động từ 6,1-7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,9-7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,1-7,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Về lãi suất cho vay VND, NHNN cho biết lãi suất cho vay bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1-10,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5,4%/năm.

Về diễn biến trên thị trường liên ngân hàng trong tuần gần nhất công bố, từ ngày 13 đến ngày 17/7, theo dữ liệu của NHNN tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 4.549.208 tỷ đồng, bình quân 909.842 tỷ đồng/ngày, tăng 24.126 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 786.584 tỷ đồng, bình quân 157.317 tỷ đồng/ngày, tăng 12.238 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (95% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (2% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 91% và 3%.

Về lãi suất bình quân đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó.

Cụ thể, ở các kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 1,11 điểm phần trăm, 1,03 điểm phần trăm và 0,25 điểm phần trăm xuống các mức 4,10%/năm, 4,54%/năm và 7,07%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng ít biến động so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đều không đổi so với tuần trước và lần lượt giữ ở mức 3,62%/năm và 3,66%/năm.