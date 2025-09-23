Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa công bố tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,1-0,15%/năm, sau 6 tháng không điều chỉnh.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của Vikki Bank, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-3 tháng tăng thêm 0,1%/năm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng mới nhất là 4,25%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,3%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,45%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được Vikki Bank tăng thêm 0,15%/năm, lên 5,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng chính thức chạm ngưỡng 6,1%/năm sau khi lần lượt tăng 0,15% và 0,1%/năm. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của các ngân hàng hiện nay.

Ngoài Vikki Bank, hiện chỉ có HDBank niêm yết mức lãi suất tiền gửi 6,1%/năm với kỳ hạn 18 tháng theo hình thức tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, Vikki Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các sản phẩm tiền gửi còn lại. Trong đó, lãi suất tiền gửi bằng VND có kỳ hạn tại quầy được giữ nguyên như sau:

Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,35%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,7%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại quầy là 5,9%/năm, được Vikki Bank áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng.

Vikki Bank là ngân hàng thứ hai điều chỉnh lãi suất trong tháng 9. Trước đó, GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.