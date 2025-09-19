Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn nhằm bổ sung vốn cấp 2 và cơ cấu nguồn vốn huy động. Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn 6 năm và không được đảm bảo bằng tài sản của Nam A Bank.

Nam A Bank có quyền mua lại chứng chỉ tiền gửi trước hạn, với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát;

Trường hợp việc chi trả lãi khiến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ, Nam A Bank có thể tạm ngừng trả và chuyển lãi lũy kế sang năm sau;

Trong trường hợp thanh lý ngân hàng, người sở hữu chứng chỉ tiền gửi chỉ được thanh toán sau khi ngân hàng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ khác.

Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, mỗi chứng chỉ có mệnh giá 10 triệu đồng. Khách hàng mua tối thiểu từ 100 triệu đồng trở lên, với các mức lớn hơn phải là bội số của 10 triệu đồng. Chứng chỉ tiền gửi phát hành tối thiểu 100 triệu đồng/khách hàng.

Thời gian phát hành từ 13/9-13/12/2025, hoặc khi phát hành đủ mệnh giá.

Đối tượng được chào mua chứng chỉ tiền gửi gồm mọi tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định.

Khách hàng cá nhân phải duy trì tài khoản tiền gửi không kỳ hạn với số dư tối thiểu bằng 50% mệnh giá chứng chỉ dự kiến mua, và cam kết giữ mức số dư này trong 6 tháng kể từ ngày phát hành. Mỗi chứng chỉ tiền gửi gắn với một tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn.

Một chứng chỉ tiền gửi tương ứng với một khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

Khách hàng tổ chức cần duy trì số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn trong 6 tháng liền kề tối thiểu bằng 20% mệnh giá chứng chỉ dự kiến mua.

Đáng chú ý, Nam A Bank công bố phương thức tính lãi suất chứng chỉ tiền gửi = (bằng) lãi suất huy động niêm yết tiền gửi tiết kiệm thông thường áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 24 tháng, phương thức trả lãi cuối kỳ đang còn hiệu lực tại ngày đầu tiên của kỳ áp dụng lãi suất + (cộng) biên độ 1%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động thông thường kỳ hạn 24 tháng đang được Nam A Bank niêm yết cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất tiền gửi đang được áp dụng là 6%/năm.

Như vậy, lãi suất chứng chỉ tiền gửi của Nam A Bank đạt 7%/năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm thông thường các ngân hàng đang niêm yết.

Lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần. Khách hàng có thể chuyển quyền sở hữu chứng chỉ tiền gửi, với mức phí chuyển nhượng là 0,5% mệnh giá, phí thu áp dụng cho bên chuyển quyền.

Nam A Bank là một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho người gửi tiền, mức lãi suất lên đến 6%/năm cho tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng. Ngoài ngân hàng này, một số ngân hàng duy trì chính sách này gồm: HDBank, Vikki Bank, PVCombank, ABBank, ACB...