Sau Vietcombank và hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại TNHH, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) mới đây cũng nhập cuộc đua huy động tiền gửi cuối năm, với việc tung ra nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Theo thông báo của VietinBank, từ ngày 13/10 đến hết 31/10, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy của ngân hàng này sẽ được nhận quà tặng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá lên tới 800.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 1-36 tháng, có thể nhận được quà tặng trị giá từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng. Giá trị quà tặng tùy thuộc vào lượng tiền gửi cũng như phương thức tính lãi suất tiền gửi do khách hàng lựa chọn (lãi trả sau/trả trước/trả định kỳ).

Khách hàng gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được VietinBank tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến cũng sẽ được VietinBank nhân đôi điểm Loyalty khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo đó, với mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như gửi thường. Điểm thưởng được tích lũy để đổi quà tặng, voucher mua sắm hoặc các ưu đãi dịch vụ trong hệ sinh thái VietinBank Loyalty.

Ngoài ra, VietinBank cũng công bố mức lãi suất ngân hàng cao hơn từ 0,3-1%/năm so với niêm yết khi khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 1 tháng đến 10 tháng.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn từ 1-10 tháng được VietinBank niêm yết ngang bằng với BIDV. Lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng là 2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn 6-10 tháng là 3,3%/năm.

Trước đó, một ngân hàng Big4 khác cũng lên kế hoạch thu hút vốn huy động là Vietcombank. Từ ngày 25/9 đến 31/10, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch, Vietcombank tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi cho khách hàng.

Ngoài ra, với khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng được cấp mã dự thưởng. Trong đó, có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Techcombank trước đó cũng công bố cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm “Phát Lộc Online” kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng, áp dụng cho khoản tiền từ 20 triệu đồng, từ 1-31/10.

Ngoài các “ông lớn” nói trên, một loạt ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại TNHH MTV khác cũng tung ưu đãi trong cuộc chạy đua hút vốn huy động dịp cuối năm.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank) công bố chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cộng thêm lên đến 0,8%/năm, áp dụng từ 13/1-13/11.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) công bố tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng nữ khi gửi tiết kiệm trực tuyến. Chương trình kéo dài từ 20/10-2/11.

Đáng chú ý, với tài khoản tiết kiệm từ 20 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng của Vikki Bank có cơ hội trúng 1 chỉ vàng hoặc 10 lượng vàng SJC theo chương trình quay số trúng thưởng.

Từ 25/9 đến 31/12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) tặng quà hiện vật và tặng mã quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá tới 500 triệu đồng. Chương trình áp dụng với các sản phẩm tiền gửi kỳ hạn từ 1-36 tháng, với điều kiện là số tiền tiết kiệm tối thiểu từ 25 triệu đồng, không được rút một phần hoặc toàn bộ gốc trước hạn.

Ngân hàng đến từ Hàn Quốc, Woori Bank, công bố tặng thêm lãi suất tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra, ngân hàng cộng thêm lãi suất ưu đãi từ 0,2%/năm đến 1,2%/năm cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất, tùy theo mức tiền gửi ban đầu.

Với SeABank, nhà băng này từ lâu đã duy trì chính sách cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên tới 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến số tiền từ 100 triệu đồng, các kỳ hạn 6, 12, 13 tháng.

Theo thống kê, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.