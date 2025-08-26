Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân tháng 7 của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-4,0%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi bình quân đối với kỳ hạn trên 24 tháng dao động từ 6,9-7,3%/năm.

Một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi số tiền lớn.

ABBank dẫn đầu thị trường về lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng siêu VIP, lên tới 9,65%/năm khi gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 1.500 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất huy động thông thường cùng kỳ hạn tại ngân hàng này chỉ 5,3%/năm.

PVCombank cũng niêm yết lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, với điều kiện khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng. Đây là điều kiện khó đáp ứng nhất trên thị trường hiện nay.

Tại HDBank, lãi suất đặc biệt được áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm, với yêu cầu khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ và gửi số tiền tối thiểu 500 tỷ đồng.

Ngân hàng số Vikki Bank áp dụng lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, số dư tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, cao hơn 1,8%/năm so với mức lãi suất thường cùng kỳ hạn. Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng đặc biệt của Vikki Bank là 7,5%/năm.

Ngoài ra, với khách hàng cá nhân gửi tiền kỳ hạn 6-12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, Vikki Bank tặng thêm lãi suất 0,05%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; tặng thêm 0,1%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tại LPBank, lãi suất huy động tại quầy cao nhất là 5,5%/năm. Nhưng với tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 6,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm, và lĩnh lãi đầu kỳ là 6,07%/năm.

200 tỷ đồng là điều kiện được Ngân hàng ACB đưa ra dành cho khách hàng VIP nếu muốn nhận lãi suất cao nhất 6%/năm khi gửi tiền kỳ hạn 13 tháng. Trường hợp lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất huy động cao nhất sẽ là 5,9%/năm.

Ngoài chính sách lãi suất đặc biệt trên, một số ngân hàng cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, như SeABank, Techcombank, VPBank... hoặc áp dụng lãi suất huy động bậc thang, như ACB, VPBank, Techcombank, Bac A Bank, Eximbank, OCB, LPBank.

Một số ngân hàng, như Viet A Bank, còn giới thiệu sản phẩm tiết kiệm mới với lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm.

Eximbank gần đây cũng mở rộng sản phẩm tiền gửi Combo Casa, mức lãi suất cao nhất là 6%/năm.