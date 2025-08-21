Báo cáo về diễn biến thị trường ngoại tệ và thị trường liên ngân hàng trong tuần mới nhất (11-15/8) do Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần đều giảm so với tuần trước đó.

Theo đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 2.807.150 tỷ đồng, bình quân 561.430 tỷ đồng/ngày, giảm 2.408 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 705.049 tỷ đồng, bình quân 141.010 tỷ đồng/ngày, tăng 2.830 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Về lãi suất bình quân, lãi suất bình quân có xu hướng giảm mạnh ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 1,14%/năm, 0,94%/năm và 0,49%/năm xuống lần lượt các mức 4,67%/năm, 4,70%/năm và 4,88%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân USD kỳ hạn qua đêm không thay đổi và tiếp tục giữ ở mức 4,29%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 4,29%/năm.

Tại các ngân hàng thương mại, lãi suất huy động gần như không thay đổi đáng kể từ đầu tháng 8.

Hiện lãi suất ngân hàng cao nhất, theo công bố của các ngân hàng thương mại trong nước là 6,1%/năm, do HDBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng. Ngoài ra, HDBank cũng niêm yết lãi suất tiền gửi 6%/năm cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 tháng.

6%/năm cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 13 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng, nhóm các ngân hàng như BaoViet Bank, VietBank, Vikki Bank, MBV, VCBNeo, Eximbank đang niêm yết lãi suất cao nhất, phổ biến từ 4,1-4,7%/năm nếu gửi tiền từ 1-5 tháng.

Một số ngân hàng thương mại, dù không tăng lãi suất huy động một cách chính thức, nhưng có chính sách tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền trong một thời hạn nhất định.

Trong đó, MB tặng thêm lãi suất 0,3%/năm cho người gửi tiền kỳ hạn 1-6 tháng; Techcombank tặng thêm 1%/năm lãi suất khi gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng từ 1-15/8.

Đáng chú ý, Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi cao nhất là 6,4%/năm và Tiết kiệm Đắc Tài cao nhất là 6,8%/năm.

Cùng với đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm “Combo Casa” với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.