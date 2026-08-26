So với mặt bằng chung về lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất huy động do các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng như các ngân hàng liên doanh niêm yết thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, một số ngân hàng ngoại, ngân hàng liên doanh vẫn niêm yết lãi suất huy động cao hơn nhiều ngân hàng trong nước.

Theo khảo sát của VietNamNet tại các ngân hàng này, CIMB Bank, UOB, HongLeong Bank, Public Bank, hay Indovina Bank là những ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất trong khối.

Trong đó, HongLeong Bank từng là ngân hàng niêm yết lãi suất ngân hàng lên tới 7%/năm nhưng gần đây đã hạ lãi suất. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhà băng này là 6,5%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng được HongLeong Bank niêm yết tại 6,3%/năm, cũng được coi là mức lãi suất hấp dẫn theo niêm yết của các ngân hàng ngoại.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng này niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 13-36 tháng là 6%/năm.

Tại Ngân hàng CIMB Bank, lãi suất tiền gửi cao nhất được niêm yết là 7%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Đối với tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng, CIMB niêm yết là 6,7%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng 7%/năm cũng được Ngân hàng Public Bank Việt Nam niêm yết cho kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại được nhà băng này niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 13-17 tháng là 6,8%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6,5%/năm.

UOB Việt Nam niêm yết lãi suất cạnh tranh lên đến 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng là 4,73%/năm.

Trong số các ngân hàng liên doanh, Indovina đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Với các kỳ hạn còn lại, nhà băng này niêm yết lãi suất 4,55%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng, 6,15%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 6,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.