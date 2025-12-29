Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới đây cũng tiếp tục tăng lãi suất với lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,3%/năm. Đây là lần thứ 3 trong tháng nhà băng này tăng lãi suất.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, với số dư tiền gửi dưới 100 triệu đồng, OCB niêm yết lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 5 tháng lên tới 4,75%/năm; lãi suất kỳ hạn 6 – 11 tháng đã là 6,2%/năm, kỳ hạn 12 – 15 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,7%/năm, kỳ hạn 21 tháng 6,8%/năm, kỳ hạn 24 tháng 6,9%/năm, và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 36 tháng lên tới 7,1%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi 4,75%/năm được OCB áp dụng cho mọi loại tiền gửi từ 1 – 5 tháng, trong khi với số dư tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, và từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất tiền gửi lần lượt cao hơn 0,1% và 0,2%/năm so với lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng.

Như vậy, lãi suất huy động cao nhất được OCB áp dụng cho tiền gửi trực tuyến từ 500 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 6,4%/năm, kỳ hạn 12 – 15 tháng 6,7%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,9%/năm, kỳ hạn 21 tháng 7%/năm, kỳ hạn 24 tháng 7,1%/năm, kỳ hạn 36 tháng 7,3%/năm.

Cũng với số tiền từ 500 triệu đồng, OCB cho biết lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy, kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt lên đến 7%/năm và 7,3%/năm. Đây gần như là mức lãi suất huy động tại quầy cao nhất hiện nay theo niêm yết công khai của các ngân hàng.

Tương tự, Ngân hàng Thịnh vượng và Phát Triển (PGBank) cũng đã đẩy lãi suất huy động vượt qua ngưỡng 7%/năm, thậm chí mức lãi suất này được niêm yết ngay cho kỳ hạn tiền gửi 6 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất của PGBank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 – 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,3%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 5 tháng vẫn đang là 4,75%/năm.

Theo đó, PGBank niêm yết mới lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 9 tháng vọt lên 7,1%/năm, kỳ hạn 12 – 13 tháng 7,2%/năm, và lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,3%/năm áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18 – 36 tháng.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong tháng 12 này PGBank tăng lãi suất huy động tiền gửi, trong đó mức tăng cao nhất lên đến 2,2%/năm.

Còn tại Ngân hàng Bản Việt (BVBank), không chỉ huy động chứng chỉ tiền gửi lãi suất lên đến 7,8%/năm, ngân hàng mới đây lại tiếp tục tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân do BVBank niêm yết, lãi suất huy động có kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt tăng lên mức lãi suất trần 4,75%/năm, tăng từ mức lãi suất 4,4% - 4,7%/năm trước đây.

Như vậy, BVBank là ngân hàng tiếp theo niêm yết lãi suất ngân hàng 4,75%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn từ 1 – 5 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng đồng loạt được niêm yết tại 6,2%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 – 60 tháng tăng lên đến 6,4%/năm.

So với mức lãi suất trước đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 36 tháng tại BVBank đã tăng từ 0,2% - 0,7%/năm. Đây là lần thứ hai trong tháng BVBank tăng lãi suất tiết kiệm.

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng không đứng ngoài cuộc đua khi vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 – 5 tháng được TPBank niêm yết đồng loạt tại mức lãi suất trần 4,75%/năm, tăng từ 0,5% - 0,85%/năm so với trước đó.

Lãi suất huy động tại quầy, kỳ hạn 1 – 5 tháng cũng được TPBank niêm yết mới tại 4,7%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên.

Ngay cả một ngân hàng rất hiếm khi thay đổi biểu lãi suất là Ngân hàng Việt Á (Viet A Bank) cũng đã tăng lãi suất trong tháng 12 này. Mức tăng từ 0,4 – 0,6%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 5 tháng, và tăng từ 0,1 – 0,3%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 18 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất tại Viet A Bank là: kỳ hạn 1 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 12 – 13 tháng 5,7%/năm, kỳ hạn 15 – 18 tháng 5,8%/năm, và lãi suất kỳ hạn 24 – 36 tháng 5,9%/năm.

Tương tự, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 – 36 tháng với mức tăng 0,1% - 0,3%/năm.

Hiện lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của VietBank là 6,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn tiền gửi 36 tháng. Lãi suất 6%/năm đang được nhà băng này niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn từ 18 – 23 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 4,3 4,7 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 7,3 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,75 4,65 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6 6 6