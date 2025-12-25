Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động trực tuyến lần thứ hai trong tháng, với mức tăng từ 0,3-0,6%/năm đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm, lên 3%/năm từ hôm nay. Lãi suất các kỳ hạn từ 3-5 tháng cũng được VietinBank điều chỉnh tăng thêm 0,6%/năm, lên 3,4%/năm.

VietinBank tăng thêm 0,6%/năm đối với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lên mức 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,5%/năm lên 5,2%/năm. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại nhà băng này vượt ngưỡng 5%/năm.

Với các kỳ hạn tiền gửi từ 13-36 tháng, lãi suất được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm lên 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất do VietinBank công bố.

Ngân hàng này giữ nguyên lãi suất huy động tại quầy. Hiện lãi suất huy động tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ do ngân hàng niêm yết là: Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,3%/năm.

Như vậy, “ông lớn” ngân hàng này đang duy trì lãi suất tại quầy và lãi suất tiền gửi trực tuyến ngang bằng nhau ở kỳ hạn 12-36 tháng.

Trước đó một tuần, VietinBank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động cả tại quầy và kênh trực tuyến.

Với việc vừa tăng lãi suất huy động, lãi suất huy động các kỳ hạn 1-2 tháng, 13-36 tháng do VietinBank niêm yết đã ngang bằng với mức lãi suất cùng kỳ hạn tại BIDV và Agribank, đồng thời cao hơn so với Vietcombank.

Dù liên tục tăng lãi suất thời gian gần đây, nhưng nhóm ngân hàng Big4 vẫn đang duy trì lãi suất tiền gửi thấp nhất trong số các ngân hàng thương mại hiện nay, tạo tiền đề cho việc hạn chế đà tăng của lãi suất cho vay. Trong đó, lãi suất huy động tại Agribank nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại ở một số kỳ hạn.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 4,3 4,7 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,4 6,6 PGBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,9 7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,75 4,65 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6 6 6