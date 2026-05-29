Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại trong nước đã rời mốc 7%/năm kể từ đầu tháng 4. Theo thống kê, hiện chỉ còn một số ngân hàng công khai niêm yết lãi suất huy động trực tuyến từ 7%/năm trở lên, nhưng mức này chỉ được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn dài sau 12 tháng (ngoại trừ MBV niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng).

Một số ngân hàng chỉ áp dụng mức lãi suất từ 7%/năm cho duy nhất một kỳ hạn hoặc yêu cầu số tiền gửi từ hàng tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng đang duy trì niêm yết mức lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 7%/năm cho một hoặc một vài kỳ hạn gồm: VIB, Saigonbank, Sacombank, Bac A Bank, PGBank, OCB, MBV, LPBank, MB và MSB.

Tuy nhiên, phần lớn mức lãi suất từ 7%/năm hiện đi kèm điều kiện về kỳ hạn dài, số dư lớn hoặc chương trình ưu đãi riêng.

Trong đó, Bac A Bank công bố lãi suất dành cho khách hàng gửi trên 1 tỷ đồng là 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ngân hàng MSB trả “lãi suất đặc biệt” 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12, 15, 24 tháng.

Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần thỏa mãn điều kiện: số tiền gửi tối đa trên một khách hàng là 5 tỷ đồng, chỉ áp dụng cho khách hàng tại thời điểm mở sổ đang không có sổ tiết kiệm tại MSB, mỗi khách hàng chỉ được mở 1 sổ theo sản phẩm “lãi suất đặc biệt”.

Còn tại VIB, ngân hàng duy trì mức 7%/năm cho duy nhất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn còn lại được niêm yết mức lãi suất cao nhất là 6%/năm.

PGBank cũng áp dụng mức 7%/năm cho hai kỳ hạn tiết kiệm trực tuyến là kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Saigonbank niêm yết duy nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức lãi suất 7,9%/năm. Lãi suất huy động cao nhất ở các kỳ hạn còn lại được niêm yết là 6-6,4%/năm.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi 7%/năm đang được ghi nhận cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng với số dư tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 500 triệu đồng, Sacombank áp dụng lãi suất ngân hàng 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12-18 tháng. Lãi suất huy động cao nhất ngân hàng này niêm yết là 7,1%/năm đối với kỳ hạn 24-36 tháng.

Ngân hàng OCB với chính sách trả lãi suất huy động bậc thang đang áp dụng mức lãi suất 7,1%/năm cho tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 36 tháng dành cho khách hàng gửi dưới 100 triệu đồng.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng tại OCB sẽ nhận được lãi suất 7%/năm và 7,2%/năm khi gửi kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng.

Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 500 triệu đồng, OCB niêm yết mức lãi suất tiết kiệm 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 21 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất tiết kiệm cao nhất 7,3%/năm được niêm yết cho kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến tại LPBank đang được áp dụng ở mức 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 15-18 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng.

Đáng chú ý, mức lãi suất trực tuyến của LPBank hiện còn cao hơn lãi suất gửi tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên.

Còn tại Ngân hàng MB, sau đợt giảm lãi suất vừa qua, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của ngân hàng đã thay đổi từ 7,2%/năm xuống còn 7%/năm với tiền gửi trực tuyến từ 24-60 tháng.

MBV, ngân hàng thuộc hệ sinh thái MB Group cũng vừa giảm lãi suất huy động trực tuyến từ 7,2% xuống 7%/năm, được niêm yết đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Đây cũng là ngân hàng duy nhất niêm yết lãi suất 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến dưới 12 tháng.