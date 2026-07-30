Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến thị trường tiền tệ trong tuần mới nhất (20-24/7), doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 4.551.307 tỷ đồng, bình quân 910.261 tỷ đồng/ngày, tăng 420 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 816.684 tỷ đồng, bình quân 163.337 tỷ đồng/ngày, tăng 6.020 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (94% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (1% tổng doanh số giao dịch VND).

Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần, với tỷ trọng lần lượt 91% và 3%.

Về lãi suất bình quân đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân có xu hướng tăng ở hầu hết kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng từ 2,43%/năm lên 2,97%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng từ 3,51%/năm lên 3,81%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng từ 5,47%/năm lên 5,60%/năm; kỳ hạn 3 tuần tăng từ 5,29%/năm lên 5,88%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần không thay đổi, lần lượt giữ ở mức 3,62%/năm, 3,66%/năm và 3,70%/năm.

Mặc dù lãi suất liên ngân hàng tăng trong tuần 20-24/7, dữ liệu cập nhật sau đó cho thấy mặt bằng lãi suất qua đêm đã giảm trở lại.

Đáng chú ý, theo cập nhật mới nhất từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (VIRA), lãi suất kỳ hạn qua đêm trên thị trường liên ngân hàng trong phiên 28/7 ở mức 2,2%/năm.

Đây là mức lãi suất qua đêm thấp nhất kể từ đầu năm 2026 và là phiên thứ hai liên tiếp duy trì ở mức này.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt ở mức 4,55%/năm, 5,3%/năm và 6,9%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, bình quân giao dịch qua đêm trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 7/2026 đạt khoảng 850.000 tỷ đồng/phiên, cao hơn mức bình quân 800.000 tỷ đồng của tháng trước.