Lãi suất ngân hàng hôm nay, 5/10/2026, xuất hiện ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 10, qua đó tiếp tục là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hệ thống.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 10, với mức tăng 0,3 điểm phần trăm áp dụng cho kỳ hạn 6-9 tháng, tăng 0,2 điểm phần trăm với kỳ hạn 12 tháng.

Mức lãi suất tiết kiệm niêm yết mới cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên đến 7,9%/năm, kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng là 8%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng được ACB giữ nguyên ở mức 4,75%/năm, mức lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, ACB tiếp tục là ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất trong hệ thống hiện nay.

Tuy nhiên, mức lãi suất trên chưa phải là lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ACB. Trước đó, ngân hàng này đã công bố áp dụng mức lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền nhận lãi trước.

Theo đó, lãi suất huy động thực tế lên đến 8,33%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, cao hơn 0,43 điểm phần trăm so với niêm yết; kỳ hạn 9 tháng là 8,15%/năm, cao hơn 0,15 điểm phần trăm so với niêm yết.

Lãi suất huy động thực tế tại nhiều ngân hàng đang tăng cao, dao động trong khoảng 8-9%/năm, nhưng hầu hết đều không niêm yết công khai như ACB. Một số ngân hàng đưa ra điều kiện về số tiền gửi (từ 10, 50 và 100 triệu đồng trở lên) để được hưởng mức lãi suất từ 8-9%/năm, thậm chí 9,5%/năm.