Lãi suất ngân hàng hôm nay, 2/10/2026, ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Techcombank và VPBank cùng triển khai chương trình cộng thêm lãi suất tiền gửi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa triển khai chương trình cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên đến 1,6 điểm phần trăm cho khách hàng nhân dịp sinh nhật thương hiệu tài chính số hóa của ngân hàng.

Theo đó, khách hàng là hội viên VPBank Prime khi gửi tiết kiệm trực tuyến trong thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 6/10 sẽ được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất.

Chương trình áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng. Khách hàng gửi từ 10 triệu đồng được cộng thêm 1 điểm phần trăm lãi suất; với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng, mức cộng thêm là 1,6 điểm phần trăm.

VPBank đang niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến 7%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng.

Với việc cộng thêm lãi suất, lãi suất ngân hàng trả cao nhất sau khi cộng thêm sẽ lên đến 8,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 8,7%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng triển khai chương trình lãi suất huy động ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng.

Nhà băng này cộng thêm lãi suất lên đến 1,8 điểm phần trăm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 và 12 tháng, áp dụng từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10.

Sau khi cộng ưu đãi, lãi suất tiền gửi tại Techcombank có thể đạt 8,4%/năm đối với kỳ hạn 6 và 12 tháng, áp dụng cho khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện chương trình và thuộc hạng hội viên cao nhất được hưởng ưu đãi.

Bên cạnh chương trình trên, Techcombank còn cộng thêm 1 điểm phần trăm lãi suất đối với các khoản tiền gửi tăng thêm từ 20 triệu đồng, áp dụng cho kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Chương trình được triển khai định kỳ từ ngày 3 đến ngày 8 hằng tháng.

Với việc cộng thêm này, lãi suất thực tế tại Techcombank dành cho kỳ hạn 3, 6, 12 tháng lần lượt là 4,75%/năm, 7,7%/năm và 7,9%/năm.

Đồng thời, khách hàng là hội viên Private được cộng thêm 0,15 điểm phần trăm, trong khi hội viên Priority được cộng thêm 0,1 điểm phần trăm khi gửi tiết kiệm.

Bên cạnh Techcombank và VPBank, một số ngân hàng cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất lên đến 8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng. Tại MB, mức lãi suất này áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1 triệu đồng theo điều kiện của chương trình.

Trong khi đó, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 áp dụng mức lãi suất 8%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng từ 100 triệu đồng.