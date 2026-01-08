Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động trong năm 2026, sau VPBank và MSB.

Đáng chú ý, ABBank đã mạnh tay tăng lãi suất huy động ở mọi kỳ hạn tiền gửi từ 1-60 tháng, với mức tăng từ 0,4-1,2%/năm.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ vừa được cập nhật, ABBank điều chỉnh tăng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn ngắn: kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm lần lượt 0,9%/năm và 0,7%/năm, lên mức 4%/năm.

Lãi suất kỳ hạn từ 3-5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm lên 4,2%/năm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2024, tức sau hơn hai năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng tại ABBank mới vượt qua ngưỡng 4%/năm.

Đà tăng lãi suất tiền gửi tại ABBank cũng diễn ra với các kỳ hạn còn lại. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 6-60 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,5%/năm từ ngày 8/1. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong số các sản phẩm tiền gửi do ngân hàng này niêm yết trên thị trường.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 24 tháng tăng mạnh nhất, tới 1,2%/năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 7-11 tháng và kỳ hạn từ 13-18 tháng cũng tăng tới 1,1%/năm.

Mức tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng là 0,9%/năm và kỳ hạn từ 36-60 tháng tăng 0,4%/năm.

Giữa tháng 12/2025, ABBank đã tăng tới 0,8%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 36-60 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy vừa được công bố, ABBank niêm yết lãi suất 3,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, lần lượt tăng 0,8%/năm và 0,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng tại quầy cũng đồng loạt được niêm yết mới tại 4%/năm sau khi tăng thêm 0,3%/năm.

Cũng với tiết kiệm tại quầy của ABBank, lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 60 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,3%/năm. Với mức lãi suất này, ABBank trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất đối với kỳ hạn 6-11 tháng.

Như vậy, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 6-60 tháng đã được ABBank điều chỉnh tăng thêm 1,1%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 24 tháng; tăng thêm 1%/năm đối với kỳ hạn từ 7-11 tháng và từ 13-18 tháng; tăng thêm 0,3%/năm đối với kỳ hạn từ 36-60 tháng.

Đáng chú ý, ABBank công bố trở lại thông tin về lãi suất đặc biệt lên đến 9,65%. Mức lãi suất hiếm thấy này đưa ABBank trở lại vị trí ngân hàng công bố lãi suất đặc biệt cao nhất dành cho khách hàng lớn.

Tuy nhiên, để được nhận lãi suất tiền gửi cao nhất 9,65%/năm, khách hàng của ABBank cần đáp ứng điều kiện về số dư tiền gửi tối thiểu 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn gửi 13 tháng.

Ngoài ABBank, hiện lãi suất đặc biệt đang được một số ngân hàng áp dụng gồm:

Vikki Bank công bố lãi suất 8,4%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm từ 999 tỷ đồng.

PVCombank công bố lãi suất đặc biệt 9%/năm với điều kiện khoản tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng.

HDBank công bố lãi suất đặc biệt 8,1%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

MSB công bố lãi suất lên tới 8%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

LPBank công bố lãi suất đặc biệt 6,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng.

ACB công bố lãi suất đặc biệt 6,3%/năm cho khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng.

So với thời điểm giữa năm 2025, chỉ có ACB và Vikki Bank tăng lãi suất đặc biệt, mức tăng lần lượt 0,3% và 0,4%/năm. Điều kiện chung của các ngân hàng công bố lãi suất trên là đều áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, riêng MSB áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Với việc ABBank vừa điều chỉnh lãi suất huy động, từ đầu tháng 1/2026 đến nay đã có 4 ngân hàng thương mại thay đổi biểu lãi suất. Trong đó VPBank, MSB và ABBank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.