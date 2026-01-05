Ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2026, thị trường lãi suất huy động tiếp tục nóng lên khi có thêm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng lãi suất. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2025, MSB điều chỉnh biểu lãi suất huy động.

Theo đó, nhà băng này vừa tăng thêm 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm đối với mọi kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng.

Với mức tăng đồng loạt như trên, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất được MSB niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng được niêm yết cao nhất, ở mức 5,8%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến tại MSB lên tới 0,5%/năm, ở mọi kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại quầy mới nhất do MSB niêm yết là: Kỳ hạn 1-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 5,3%/năm.

Dù lãi suất niêm yết kỳ hạn 12 tháng chỉ từ 5,3%-5,8%/năm, MSB vẫn áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng siêu giàu. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên sẽ được trả lãi suất lên tới 8%/năm.

Cũng với mức tăng thêm lãi suất 0,2%/năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 8-36 tháng lên 6,2%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết của nhà băng này.

Theo thống kê hiện nay, hầu hết ngân hàng đã niêm yết lãi suất huy động 4,75%/năm (mức lãi suất trần theo quy định) cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Do đó, cạnh tranh lãi suất chủ yếu diễn ra ở các kỳ hạn 6-36 tháng.

PGBank, OCB, PVCombank và Vikki Bank là những ngân hàng dẫn đầu về mức lãi suất huy động niêm yết hiện nay.

Trong đó, PGBank niêm yết lãi suất lên đến 7,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng và 7,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, 7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng tại OCB được niêm yết tại 6,3%/năm, trong khi kỳ hạn từ 12-36 tháng được niêm yết từ 6,8-7,2%/năm.

Trong khi đó, PVCombank cũng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn sau 12 tháng, còn lãi suất tại Vikki Bank cũng lên đến 6,7%/năm cho các kỳ hạn này.