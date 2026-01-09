Huy động với lãi suất trần trở nên phổ biến

Theo thống kê của VietNamNet đối với lãi suất huy động trực tuyến do các ngân hàng niêm yết hiện nay, có tới 29/35 ngân hàng thương mại trong nước niêm yết lãi suất huy động trực tuyến từ 4%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng.

Chỉ một số ít nhà băng niêm yết lãi suất dưới 4%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi dưới 6 tháng là SCB, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV và KienlongBank.

Lãi suất huy động trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm. Mức lãi suất này từng được xem là “của hiếm” cách đây khoảng 3 tháng, nhưng đến nay đã có 9 ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm cho toàn bộ kỳ hạn tiền gửi từ 1-5 tháng, bao gồm: BVBank, OCB, PGBank, VIB, PVCombank, Sacombank, TPBank, VCBNeo và VPBank.

Ngoài 9 ngân hàng trên, Nam A Bank cũng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, nâng tổng số lên 10 ngân hàng.

13 ngân hàng niêm yết lãi suất trần cho kỳ hạn 3 tháng, bao gồm Techcombank, LPBank, MBV và 10 nhà băng trên.

Ở kỳ hạn 4 và 5 tháng, ngoài 13 ngân hàng trên còn có thêm NCB cũng đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 4,75%/năm.

Diễn biến trên cho thấy số lượng các ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm trở lên, đặc biệt là mức lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng, đang trở thành hiện tượng phổ biến nhất kể từ giữa năm 2023.

Áp lực huy động tiền gửi sẽ tăng?

Có thể thấy, mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở vùng thấp trong năm 2025 nhằm ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng khiến khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn tiếp tục nới rộng. Tỷ lệ cho vay trên huy động tiền gửi (LDR) toàn ngành tại thời điểm cuối quý 3/2025 là 83,02%, sát trần giới hạn 85% theo quy định.

Trước áp lực cân đối nguồn vốn, các ngân hàng đã tăng quy mô huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng và phát hành giấy tờ có giá. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, áp lực nguồn vốn sẽ tăng hơn trong năm 2026 khi theo lộ trình, tiền gửi kho bạc không còn được tính vào tổng tiền gửi khi tính toán LDR. Số dư tiền gửi kho bạc tại thời điểm cuối quý III/2025 là 437 nghìn tỷ đồng, đang được tính vào tổng tiền gửi theo tỷ lệ 20%.

Chênh lệch kỳ hạn giữa huy động và cho vay tiếp tục gia tăng khi 80% vốn huy động toàn hệ thống là ngắn hạn trong khi 50% khoản cho vay là trung dài hạn. Vấn đề mất cân đối kỳ hạn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 khi các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh đầu tư.

Bối cảnh này khiến lãi suất huy động tiếp tục chịu áp lực. Điểm tích cực là việc tiếp tục áp dụng hạn mức tín dụng đối với từng ngân hàng, đồng thời giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng xuống khoảng 15%, giúp phần nào hạ nhiệt cạnh tranh huy động vốn so với năm 2025.

Theo SHS, mức độ tăng lãi suất huy động phụ thuộc vào tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giúp tăng cung tiền ra nền kinh tế. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng là 5,3% tại nhóm ngân hàng Big4, 5,5%-5,7% tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn.