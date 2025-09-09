Ngân hàng tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền giờ là chuyện phổ biến. Thậm chí, một số ngân hàng đã duy trì chính sách này trong nhiều năm.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) từ lâu vẫn duy trì chính sách tặng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng, với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được SeABank duy trì trong nhiều tháng qua, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng được niêm yết tại 3,95%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-13 tháng là 4,7%/năm.

Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất tiết kiệm thực nhận sau khi cộng thêm sẽ lần lượt gồm: Kỳ hạn 6 tháng là 4,45%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 5,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn còn lại được SeABank niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng là 2,95%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,45%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 4,05%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 4,25%/năm và kỳ hạn 15 tháng là 5,25%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất do SeABank niêm yết là 5,45%/năm, áp dụng với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Ngoài SeABank, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng áp dụng chính sách cộng 0,5%/năm lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên.

Techcombank cho biết, mức cộng thêm lãi suất đảm bảo không vượt quá 4,4%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 5,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Hiện tại, lãi suất huy động trực tuyến được Techcombank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,45%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,25%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 3,75%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,65%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng 4,85%/năm.

Bên cạnh đó, từ ngày 8-13/9, khách hàng chọn sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Online và trở thành thành viên Inspire của Techcombank sẽ được nhận thêm 1%/năm lãi suất khi gửi từ 100 triệu đồng với các kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Ngoài các ngân hàng nói trên, Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank) mới đây cũng công bố chương trình tặng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 80 tuổi trở lên và khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang nhân dân.