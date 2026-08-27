Chủ đầu tư tìm cách kéo khách hàng

Định hướng tín dụng của ngành ngân hàng là bảo đảm nguồn vốn đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro.

Trong bối cảnh này, tín dụng bất động sản, đặc biệt các lĩnh vực có tính đầu cơ cao, không thuộc nhóm được ưu tiên về chính sách tín dụng.

Vì vậy, lãi suất cho vay ngân hàng tăng cao khiến người mua nhà thận trọng hơn. Để thu hút khách hàng, nhiều chủ đầu tư buộc phải tung ra các gói hỗ trợ khách hàng mua nhà.

Theo đại diện một doanh nghiệp bất động sản lớn đang triển khai hàng loạt dự án trên cả nước, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà trong tối đa 30 tháng, mức hỗ trợ tương đương lãi suất 12%/năm; phần lãi suất cao hơn mức này do khách hàng tự chi trả.

“Về bản chất, hỗ trợ lãi suất cũng là tiền tính vào giá bán nhà. Khách hàng mua nhà trả thẳng một lần được chủ đầu tư chiết khấu tới 10-25% giá bán. Thậm chí với các chủ đầu tư lớn còn có gói vay ân hạn trả nợ gốc tới 10 năm, nhưng chỉ dành cho khách hàng thân thiết chuyên đầu cơ nhà đất”, đại diện một chủ đầu tư bất động sản có trụ sở tại Hà Nội cho hay.

Nhiều chủ đầu tư tìm cách hỗ trợ lãi suất cho khách mua nhà. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Lãi suất vay mua nhà tại Big4 không còn thấp

Theo khảo sát, mức lãi suất cho vay mua bất động sản có tài sản bảo đảm cao nhất được các ngân hàng niêm yết lần lượt là: MB và MSB 10,8%/năm, SHB 10%/năm, VPBank 12,3%/năm, ACB và Sacombank 12%/năm, TPBank 12,03%/năm, VIB 11,4%/năm, HDBank 10,6%/năm, Agribank 10,5%/năm, BIDV, Vietcombank và VietinBank 9,5%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất thực tế mà khách hàng được tư vấn có thể được điều chỉnh cao hơn mức lãi suất niêm yết, tùy hồ sơ và điều kiện khoản vay.

Trao đổi với VietNamNet, một nhân viên tín dụng của BIDV cho biết: “Ngân hàng đang cho vay mua bất động sản lãi suất là 12,8%/năm trong 3 năm đầu tiên. Sau thời gian này, lãi suất sẽ thả nổi tùy theo diễn biến lãi suất của thị trường, nhưng cao hơn so với lãi suất ưu đãi từ 3-4%/năm”.

Như vậy, nếu mức lãi suất sau đó cao hơn 3-4 điểm phần trăm so với mức 12,8%/năm, khách hàng có thể phải chịu lãi suất khoảng 15,8-16,8%/năm. Đây thực sự là mức lãi suất không dễ dàng nếu khách mua nhà không có sự chuẩn bị tốt cho kế hoạch trả nợ.

Hiện tại, các ngân hàng thông báo lãi suất cho vay mua nhà tùy từng đối tượng khách hàng. Tại SeABank, lãi suất cho vay mua nhà cố định đối với khách hàng thông thường là 8,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 12,5%/năm với kỳ hạn 18 tháng và kỳ hạn 24 tháng lên đến 13%/năm.

Tuy nhiên, khách hàng vay mua bất động sản tại các dự án liên kết thuộc hệ sinh thái của ngân hàng sẽ được vay với lãi suất thấp hơn đáng kể. Mức giảm thấp hơn khoảng 0,5-1,05 điểm phần trăm. Tương tự, sau thời gian ưu đãi, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi theo lãi suất cơ sở cộng biên độ theo quy định của ngân hàng.

Trong khi đó, lãi suất cố định trong 12 tháng đối với khoản vay mua bất động sản thực tế đang được ghi nhận ở mức 11,5%/năm tại MSB, 12%/năm tại MB và 13-14%/năm tại Vietcombank.

So sánh với lãi suất ngân hàng cho vay cách đây một tháng, lãi suất đã tăng đáng kể. Chẳng hạn tại MSB, lãi suất cho vay 1 tháng trước đó là 10,49%/năm, nay đã chạm ngưỡng 11,5%/năm.

Theo chuyên gia tài chính - chứng khoán Trần Phương Thảo, thực tế lãi suất tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đang thấp hơn so với ngân hàng Big4. Tuy nhiên, do hạn chế về room tín dụng nên việc được ngân hàng duyệt vay không dễ dàng.

Hơn nữa, nhóm ngân hàng Big4 với áp lực phải cân đối vốn cho các dự án trọng điểm của quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên nên không có nhiều nguồn ưu tiên cho vay đối với bất động sản thương mại.

Trong khi đó, lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng cũng đang có dấu hiệu tăng nhẹ. Trong phiên 20/8, lãi suất qua đêm là 3,01%/năm với doanh số giao dịch gần 914 nghìn tỷ đồng. Đến 22/8, lãi suất qua đêm đã nhích lên 3,28%/năm với doanh số giao dịch hơn 769 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh từ 5,65%/năm lên 6,12%/năm. Đây là hai kỳ hạn có lượng giao dịch lớn nhất trong các phiên gần đây.