Big4 cam kết các gói tín dụng ưu đãi tổng quy mô 220.000 tỷ đồng

Trong nhóm các ngân hàng vừa công bố chương trình, Agribank đang có gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn nhất, lên tới 70.000 tỷ đồng nhằm hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế.

Chương trình được triển khai từ tháng 8/2026 đến năm 2028, lãi suất ưu đãi giảm từ 1-2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Ngân hàng cho biết, gói tín dụng ưu đãi này hướng đến khách hàng DNNVV, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh…

Ba ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là VietinBank, BIDV và Vietcombank cũng triển khai các gói tín dụng ưu đãi, mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng.

Đối tượng phục vụ gồm doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và DNNVV.

Bên cạnh lãi suất thấp hơn 1 điểm phần trăm, 3 ngân hàng đều cam kết thời hạn triển khai gói vay đến hết ngày 31/12/2026.

Với vai trò đầu tàu, 4 ngân hàng quốc doanh cam kết các gói tín dụng ưu đãi quy mô lên đến 220.000 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhập cuộc

Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, LPBank công bố gói tín dụng 2.000 tỷ đồng từ nay đến hết tháng 12/2026 với lãi suất giảm tối thiểu 1 điểm phần trăm so với cho vay thông thường.

Gói tín dụng này được LPBank hướng đến DNNVV có dòng tiền tốt, doanh thu ổn định và lịch sử tín dụng tốt. Ngân hàng ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, xuất khẩu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) ngày 12/8 cũng công bố triển khai ngay gói vay ưu đãi tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay thông thường. Lãi suất cho vay theo gói từ 9,7%/năm.

Chia sẻ về việc triển khai gói tín dụng ưu đãi này, đại diện lãnh đạo BVBank cho biết, song song với chính sách ưu đãi lãi suất, BVBank tiếp tục chủ động tối ưu quy trình thẩm định, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), các DNNVV được áp dụng giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho tất cả các kỳ hạn vay. NCB ưu tiên tài trợ vốn theo lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Với các doanh nghiệp có quy mô lớn, vận hành theo chuỗi/hệ sinh thái, NCB cũng áp dụng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Việc giảm chi phí vốn cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn lực tài chính, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực thực hiện các dự án và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Đại diện NCB cho biết: “Việc điều chỉnh lãi suất là một trong những giải pháp ngân hàng chủ động triển khai nhằm khơi thông nguồn lực cho khách hàng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế”.

Việc hàng loạt ngân hàng triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên theo Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ.