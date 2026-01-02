Theo đó, lãi suất cho vay tại Agribank thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong 5 năm đầu vay vốn, tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất áp dụng là 5,6%/năm.

Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng trên, tương ứng mức lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,6%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đã tăng 0,7%/năm kể từ đầu năm 2026, do lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND của nhóm ngân hàng Big4 tăng so với trước.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Trước đó, ngày 1/7/2025, Agribank công bố lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025 là 5,9%/năm trong 5 năm đầu vay vốn. Mức lãi suất này được áp dụng cho cùng thời điểm.

Lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước trong 10 năm vay vốn tiếp theo (kể từ ngày giải ngân đầu tiên).

Không chỉ Agribank, một loạt ngân hàng cũng thông báo tăng lãi suất cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong thời gian gần đây.

Hiện lãi suất cho vay thuộc đối tượng này tại các ngân hàng thương mại cổ phần dao động từ 7-9%/năm trong thời gian ưu đãi từ 1-3 năm; tăng từ 0,5-1%/năm so với đầu năm 2025. Ngay cả ACB, ngân hàng đầu tiên công bố gói vay này cũng đã áp dụng lãi suất 8,5-9,5%/năm, tùy kỳ hạn, sau thời gian ưu đãi.

Tại Vietcombank, lãi suất của gói tín dụng này cũng nhích lên 6,3%/năm, thay vì mức lãi suất dưới 6%/năm trước đó.

Năm 2024, hàng loạt ngân hàng công bố gói tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, đồng thời tiếp cận vốn vay với chi phí hợp lý để có cơ hội an cư. Riêng Agribank công bố gói tín dụng quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng.

Thời gian triển khai gói tín dụng được các ngân hàng áp dụng đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 30/5/2025 đến hết ngày 31/12/2030 hoặc đến khi hết quy mô chương trình.

Đối tượng cho vay là khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở xã hội thuộc các dự án do Bộ Xây dựng hoặc UBND các tỉnh, thành phố công bố theo quy định.

Mỗi khách hàng hoặc vợ/chồng khách hàng chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại chương trình này một lần để mua một căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng/UBND các tỉnh, thành phố công bố theo quy định.

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân.