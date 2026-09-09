Vụ ô tô sụp xuống hố sâu trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khoảng 20h tối 7/9 cho thấy chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung hoặc xử lý sai cũng có thể biến một hành trình tưởng như bình thường thành tai nạn. Với tài xế, đặc biệt khi chạy cao tốc và đường trường ban đêm, tốc độ cao không cho phép nhiều cơ hội sửa sai.

(Nguồn video: OFFB)

Theo thông tin được công bố, chiếc ô tô con gặp sự cố khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đi TPHCM, đoạn đường đang thi công sửa chữa và xuất hiện một đoạn hố sâu khoảng 20-30 cm, dài 40-50 m tại làn số 2. Phía trước khu vực này có một biển báo phản quang, nhưng không có đèn cảnh báo.

Theo đoạn video, chiếc xe có gắn camera hành trình gần như không kịp giảm tốc độ, tiếp tục di chuyển với tốc độ cao và đâm vào biển cảnh báo. Sau đó chừng 4 giây, chiếc xe lao xuống hố. Hậu quả, ô tô này bị gẫy gập hai bánh trước, hư hỏng nặng. May mắn đã không có thiệt hại về người.

Hiện trường của vụ tai nạn vào tối ngày 7/9. Ảnh: Thành Lê

Vụ việc lập tức đặt ra câu hỏi về trách nhiệm cảnh báo, tổ chức giao thông tại khu vực thi công trên đường cao tốc. Nhưng ở góc độ người lái, đây cũng là bài học về kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ khi chạy xe vào ban đêm.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên đào tạo thực hành lái xe tại Hà Nội cho rằng, khả năng quan sát, "đọc tín hiệu" từ xa và xử lý khi gặp tình huống bất thường là kỹ năng quan trọng hàng đầu khi lái xe ban đêm, đặc biệt là cao tốc và những đoạn đường không có đèn chiếu sáng.

Theo anh Tùng, trên cao tốc, những nguồn sáng hoặc hình ảnh phản quang bất thường phía trước có thể là dấu hiệu của biển cảnh báo, công trường, phương tiện gặp sự cố hoặc chướng ngại vật. Vì vậy, tài xế không nên chủ quan, mặc định phía trước là đường thông thoáng chỉ vì không nhìn thấy xe.

Lái xe ban đêm luôn cần sự tập trung quan sát và kinh nghiệm xử lý tình huống của tài xế. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo chuyên gia, tài xế nên duy trì vùng quan sát đủ xa để có ít nhất 3-4 giây nhận biết và xử lý khi xuất hiện chướng ngại vật. Khi trời mưa, có sương mù, ánh sáng gây lóa hoặc mặt đường không còn nhìn rõ, cần chủ động giảm tốc thay vì cố duy trì tốc độ như điều kiện ban ngày.

Trên cao tốc, khoảng cách an toàn cũng cần được đặc biệt chú ý. Theo quy định hiện hành, khi mặt đường khô ráo, xe chạy 60 km/h phải cách xe phía trước tối thiểu 35m; tốc độ trên 60-80 km/h là 55m; trên 80-100 km/h là 70m và trên 100-120 km/h là 100m. Trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế, tài xế phải chủ động tăng khoảng cách.

"Giữ khoảng cách không có nghĩa chỉ nhìn vào đèn hậu của xe phía trước. Tài xế cần quan sát vượt qua chiếc xe này để phát hiện sớm biển báo, vật cản, phương tiện dừng đỗ hoặc những bất thường trên mặt đường. Điều quan trọng là tài xế phải điều chỉnh tốc độ theo tầm nhìn thực tế, không thể chạy nhanh hơn khả năng quan sát và xử lý của mình", vị chuyên gia chia sẻ.

Ngoài ra, đèn chiếu sáng của xe và cách sử dụng đúng là rất quan trọng khi lái xe ban đêm, đặc biệt là trên cao tốc. Khi chạy trên đoạn đường vắng, tài xế nên sử dụng đèn chiếu xa (đèn far) để mở rộng tầm quan sát.

Tuy nhiên, khi xuất hiện xe đi ngược chiều hoặc xe phía trước ở khoảng cách gần, cần chuyển sang đèn chiếu gần (đèn cos) để tránh gây chói và ảnh hưởng khả năng quan sát của phương tiện khác.

Một sai lầm mà nhiều tài xế hay mắc phải khi gặp chướng ngại vật khác là đánh lái đột ngột để né chướng ngại khi phát hiện quá muộn.

"Trong tình huống đột ngột gặp chướng ngại vật như trong trường hợp kể trên, nếu còn đủ khoảng cách, người lái nên giữ làn và nhấn mạnh phanh, thay vì lập tức chuyển hướng mà không quan sát. Một cú đánh lái gấp ở tốc độ cao có thể khiến xe mất kiểm soát hoặc va chạm với phương tiện trên các làn đường bên cạnh", anh Tùng nói.

Với đường trường ngoài cao tốc, nguyên tắc này càng quan trọng bởi nguy cơ xuất hiện người đi bộ, xe máy, xe nông nghiệp, gia súc hoặc phương tiện dừng đỗ bên đường thường cao hơn. Tài xế cần giảm tốc khi đi qua khu dân cư, giao lộ, đoạn đường không có đèn chiếu sáng hoặc nơi tầm nhìn bị che khuất.

Bên cạnh kỹ năng xử lý, sự tập trung và tỉnh táo của tài xế cũng là yếu tố quyết định. Đường càng vắng, tài xế càng dễ chủ quan, nhất là khi chạy đường dài vào ban đêm.

Việc tài xế buồn ngủ hay sử dụng điện thoại, chỉnh màn hình giải trí dù chỉ vài giây cũng có thể khiến người lái mất tập trung, dẫn tới không xử lý kịp trong tình huống gặp chướng ngại vật trên đường.

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